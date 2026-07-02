Extender TMEC cuando se vaya Trump es opción, refiere Marcelo Ebrard

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, refirió que el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá -que ayer la unión americana no quiso extender 16 años más- sí podría alcanzar una prórroga por dicho tiempo una vez que concluya el gobierno de Donald Trump, el cual presentó 11 nuevas inquietudes de barreras comerciales.

El funcionario federal reiteró que el convenio trilateral se mantendrá vigente hasta 2036 y ahora lo que viene es trazar la ruta para la revisión que se hará anualmente al TMEC, respecto de lo cual descartó que vengan modificaciones sustantivas a los términos comerciales en los que ha operado la región de Norteamérica.

Al ser consultado sobre si se espera que cuando Estados Unidos cambie de presidente se pueda prorrogar el tratado por 16 años, respondió que esto es una opción porque en los términos del pacto comercial se establece que en cualquier momento las partes podrán tomar una nueva decisión una vez que hayan resuelto las “preocupaciones”, lo cual es un escenario abierto con las evaluaciones anuales por emprenderse.

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“De hecho, es el objetivo de esa revisión. Es decir, cuando hay una diferencia se hace una revisión anual como, digamos, para incentivar que se llegue a un acuerdo. Y ese es el camino que se ha tomado para resolver las preocupaciones que nos han planteado. Entonces, en cualquier momento podría suceder. Es difícil decir una fecha o en qué momento puede ocurrir, pero eso siempre va a estar como una opción y como algo que podemos hacer los tres países”, comentó durante la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

El Secretario de Economía en la Mañanera de CSP. ı Foto: Captura de pantalla.

En el balance de la primera reunión trilateral de los equipos mexicano, estadounidense y canadiense, Marcelo Ebrard Casaubón remarcó que Estados Unidos se negó a la prórroga de 16 años, pero coincidió en que el tratado se mantendrá vigente hasta 2036, con el objetivo de solucionar la principal preocupación de la administración republicana, que es el déficit en el que ha caído la unión americana frente a México y Canadá.

“Afortunadamente, el tratado está ahí, sigue vigente y tenemos una situación francamente preferencial si nos comparamos con los demás países del mundo. En cualquier momento podemos llegar a otro acuerdo, bueno, ya se los comunicaremos, pero hoy por hoy, ese es el punto en el que estamos”, dijo.

Negó que la nueva etapa de revisiones a la que se entrará cada año resulte “inusual”, porque ya en años previos se recibieron observaciones comerciales de parte del gobierno de Trump y que se solucionaron.

Sin ahondar en detalles, comentó que esta ocasión el equipo estadounidense presentó 11 nuevas inquietudes de barreras comerciales en la relación entre ambos países, que son adicionales a las 54 presentadas desde el año pasado y de las cuales, refirmó, la mayoría quedaron resueltas.

El Secretario de Economía confirmó que el 20 de julio se recibirá a una delegación de EU para realizar la primera revisión y trazar la ruta a seguir los próximos años.

Descartó que se esperen cambios sustanciales a la operación comercial actual de la región y comentó que uno de los objetivos para el gobierno mexicano es el de mantener los aranceles preferenciales frente al gobierno estadounidense.

Recordó que la imposición tarifaria de parte del gobierno trumpista no fue exclusivamente contra México, sino contra todo el mundo, como parte de las medidas que Estados Unidos asumió en su política proteccionista a su economía y mercado.

No obstante, consideró que si el fin de las acciones emprendidas el último año es superar el déficit y frenar la dependencia que se tiene de las exportaciones, entonces como región deben de trabajar en que se asegure la producción de los insumos que se compran a otros países.

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