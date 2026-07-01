Ebrard descarta impacto en IED por revisiones anuales del T-MEC

La Inversión Extranjera Directa (IED) que llega al país no tendrá un “cambio imprevisto” porque los mercados ya anticipaban la decisión del gobierno de Donald Trump de no renovar el Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) por 16 años, y “no es una sorpresa”, señaló el secretario de Economía (SE), Marcelo Ebrard Casaubón.

“Si tú revisas ahorita el mercado, estuve checando en la mañana y tenía mi pantalla cómo estaban evolucionando las variables. Yo pensaría que el mercado ya asumió que va a ser una revisión anual. Es decir, no es una sorpresa. Es algo que ya se había predicho o previsto, y por lo tanto, la tendencia que ves en la Inversión Extranjera Directa, yo no creo que sufra un cambio tampoco imprevisto, porque ya lo tienen considerado”, indicó en conferencia de prensa.

El funcionario resaltó que hasta ahora las empresas siguen anunciándole sus inversiones próximas en el país, “algunas no las puedo anunciar ahora, pero sobre todo por los indicadores que vi hoy, ya el mercado ya sabía que iba a ser así”.

Ebrard Casaubón sostuvo que, para evitar afectaciones a las inversiones, es necesario que México reduzca cualquier incertidumbre, y en ese sentido se deben establecer cuáles serán los mecanismos para las revisiones anuales y cómo se realizarán.

“Ahora, ¿cuál es nuestra tarea? Pues tratar de reducir cualquier incertidumbre respecto al futuro con las revisiones anuales, lo que yo dije ahorita, que es tratar de establecer cuáles son sus mecanismos y que quede muy claro cuál es el alcance, acotó.

Preocupaciones de Estados Unidos

Asimismo, añadió que, hace un año Estados Unidos tenía 54 preocupaciones que se debían resolver respecto a la relación comercial con México y hoy ya se han resuelto muchas de ellas. Hasta ahora, el gobierno estadounidense tiene intención de resolver 14 puntos.

“No puedo hablar por ellos, pero sí te puedo decir lo que me mandaron. ¿Qué les preocupa? Que sienten que han perdido empleos, particularmente, en algunas manufacturas, perciben que hay dependencia muy grande respecto a otros países y hay déficit. Entonces, esas son sus preocupaciones a muy grosso modo”.

Tras ese planteamiento, dijo que México propuso que se haga una “acción coordinada” para reducir la dependencia que tiene Norteamérica de Asia.

“Yo les decía hoy, no hay una diferencia que yo identifique entre México, Estados Unidos y Canadá sustantiva o suficiente como para que no la podamos resolver. No la veo. Digo, hay diferencias de puntos y vista y posiciones, pero no hay una diferencia estratégica”, indicó.

México no tiene elementos de preocupación con Canadá

Asimismo, añadió que México tiene 13 planteamientos a resolver con Estados Unidos, entre ellos el hecho de que haya aranceles amparados en la sección 232 de Seguridad Nacional, pero con Canadá no hay elementos de preocupación, “sí tenemos un plan de acción positivo, pero no tenemos elementos de barreras comerciales o dificultades de ese tipo”.

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FGR