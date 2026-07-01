Cuenta regresiva para T-MEC; avizoran que EU no prorrogue

Hoy se lleva a cabo la primera reunión trilateral virtual entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) para determinar si el tratado comercial que mantienen desde 2020 se extiende por 16 años más o sólo durante una década; el encuentro entre los socios se dará en medio de comentarios sobre la intención del presidente Donald Trump de no renovar el tratado que, desde hace más de 32 años, han sostenido los tres países.

Pese a que México y Canadá han señalado su intención de prorrogar el T-MEC, la incertidumbre se intensifica, incluso cuando las cifras apuntan a que el comercio entre los tres socios se ha incrementado de manera importante en los últimos años, en especial para México, que hoy es el principal vendedor y comprador del país vecino del norte.

El Dato: Los principales puntos que cambiaron del TLCAN al T-MEC fueron las reglas de origen, el valor del contenido laboral, mecanismo de respuesta rápida y la cláusula sunset.

A seis años de la entrada en vigor del T-MEC, sucesor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, por segunda ocasión, así como por los cambios en su política comercial como un mayor proteccionismo y tarifas arancelarias, México logró una mayor integración económica con las naciones integrantes del acuerdo; sin embargo, fue justamente Estados Unidos con el que el intercambio fue mayor, permitiendo que el país sea su principal proveedor y comprador, aunque también se ha reconfigurado la relación comercial.

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Durante 10 años, las exportaciones con mayor peso desde México hacia Estados Unidos fueron las automotrices, pero tras los aranceles de 25 por ciento impuestos al sector, hubo una reconfiguración. Ahora, el mayor producto que se comercializa al vecino del norte es el equipo de cómputo, “esto se debe al incremento en la inversión del país del norte para infraestructura relacionada con Inteligencia Artificial”, agregó Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base.

35.15 por ciento creció el total de empleados desde 1994

Por participación, en 2024, México contaba con 15.5 por ciento de las importaciones totales de EU, mientras que en abril pasado esa cifra se incrementó a 16.9 por ciento; es decir, en dos años, se convirtió en el primer proveedor de mercancías de Washington. En las compras sucedió lo mismo ya que 15 por ciento de las exportaciones de EU las adquiere el país y ha desplazado a Canadá y China, “por primera vez en la historia, México es el principal proveedor y comprador de EU”, indicó Óscar Ocampo, director de Desarrollo Económico del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).

La Secretaría de Economía (SE) refirió que sólo en el primer trimestre de 2026 las importaciones estadounidenses que provinieron de México crecieron respecto al año pasado, el país fue el principal proveedor de vehículos ligeros y pesados, autopartes, equipo eléctrico, e instrumentos de medición médico-quirúrgicos.

El Tip: La cláusula Sunset rompió con la vigencia indefinida que tenía el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

De igual forma, desde que entró en vigor el T-MEC en 2020, el comercio regional aumentó 55 por ciento, indicó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Pese a todos los indicadores positivos del acuerdo, la incertidumbre se mantiene con la reunión de secretarios de Comercio de cada país, quienes presentarán las cartas de sus respectivos mandatarios en donde decidirán si desean renovar el acuerdo o no.

En el caso de México, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo insistió en que ya firmó la misiva y su decisión es que el T-MEC se amplíe por 16 años más, al destacar que también ya lo hizo el primer ministro canadiense, Mark Carney, por lo que sólo se espera la carta del gobierno de EU.

La mandataria federal reiteró que si Donald Trump no renueva el T-MEC, se harían revisiones cada año hasta 2036 como lo establece el acuerdo, pero México ha hecho todo para que se extienda por 16 años, “se ha hecho todo lo que teníamos que hacer, absolutamente todo, y vamos a seguirlo haciendo hacia adelante”.

Sin embargo, EU, de acuerdo con Greta Peisch, exconsejera general de la Oficina del Representante Comercial (USTR, por sus siglas en inglés), estaría desistiendo de prorrogar el acuerdo comercial más allá de los 10 años que contempla el tratado.

Si lo anterior sucede y no se llega a un acuerdo sobre las revisiones, el pacto quedaría en un limbo indefinido, con sesiones de revisión anual durante la próxima década y podría expirar el 1.° de julio de 2036.

Al respecto, Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Economía, señaló que, hoy se define una de las dos rutas previstas: que el T-MEC se extienda por 16 años más, con una revisión en 2032 y una vigencia hasta 2042 o bien, mantener la vigencia del acuerdo por 10 años.

“Vemos esos dos escenarios, hay muchos que opinan que EU preferiría tomar el segundo, pero no me gustaría especular...”, indicó a través de su cuenta de X.

Por su parte, Siller Pagaza sostuvo que es probable que la revisión del T-MEC se prolongue hasta 2027, pero tampoco se puede descartar una mayor duración; agregó que no se prevé “un desplome drástico de la inversión en México”, aunque es probable que continúen débiles los flujos de capitales por la incertidumbre que puede dejar esa decisión.

Añadió que la política arancelaria de Trump no terminará con la revisión y es probable que en los siguientes meses se anuncien nuevos aranceles en un esfuerzo por compensar las medidas por la Ley de Poderes Económicos de Emergencia.

Aceptar asimetría, peor escenario para México

| Por Cuahutli R. Badillo |

La opción menos positiva para México dentro de la revisión de este acuerdo es aceptar condiciones asimétricas que restrinjan el comercio entre los países socios, señalaron analistas del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).

“El peor escenario más allá de una salida de Estados Unidos, obviamente, es aceptar condiciones asimétricas que restringen el comercio… Cualquier medida que restrinja el comercio o esta lógica de integración debería ser una línea roja para México y para Canadá”, indicó Óscar Ocampo, director de Desarrollo Económico del Imco. Señaló que México se pondría en desventaja si acepta una regla de origen que defina que las mercancías tengan un 50 por ciento de contenido sólo estadounidense porque se rompe con la lógica de integración comercial del T-MEC, o incluso, si Estados Unidos quiere elevar la regla de 75 por ciento de contenido regional a 82 por ciento, “ya no es viable”, porque ésta no puede ser “excesivamente estricta”.

12 capítulos extra tiene el T-MEC respecto al TLCAN

El experto refirió, además, que deben evitarse restricciones estacionales que impidan colocar exportaciones agropecuarias mexicanas en el mercado estadounidense, como limitar el acceso del tomate durante la temporada en Florida y permitirlo después, como cuando en 2017, México rechazó ese punto, por lo que señaló que es necesario que si EU quisiera hacerlo de nuevo, México debe responder igual.

Sostuvo que se debe impedir que se “debiliten las protecciones a las inversiones”, y más en un momento en donde el país necesita certidumbre para ser atractivo en la colocación de capitales; “debilitar eso también sería contraproducente para México, pensando en que hoy lo que requiere la inversión es certidumbre”.

El especialista añadió que es muy probable que la incertidumbre sobre el futuro del T-MEC se mantenga, porque ésta también se encuentra en el “manual de negociación” de Trump, por lo que probablemente, no se acuerde la extensión por 16 años más, “pero eso no es una muerte súbita”, sólo es un indicio de que los países no lograron ponerse de acuerdo, pero la vigencia del tratado permanece hasta 2036.

Por su parte, Valeria Moy, directora general del Imco, agregó que puede suceder que el republicano decida salir del T-MEC, pero son pocas probabilidades, en un contexto en que las elecciones intermedias en Estados Unidos se acercan, una decisión de esa magnitud no sólo tendría repercusiones comerciales, sino políticas.

“¿Puede suceder? Sí, puede suceder. Creo que el contrapeso va a ser las elecciones intermedias en Estados Unidos. No sé si eso es bueno malo, pero creo que es un contrapeso”, puntualizó.

Revisión podría tardar aún 2 años más: Banamex

| Por Cuahutli R. Badillo |

El proceso de revisión del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) que se realizará a partir de hoy podría prolongarse hasta 2028, debido a que el presidente estadounidense, Donald Trump, buscará tener una herramienta para “afirmar su control regional y fortalecer su imagen”; además, ante una posible derrota republicana en las elecciones intermedias, podrá mantener el control de la negociación en el resto de su mandato y evitar que el Congreso electo de 2028 redefina los términos con ambos socios.

“Mañana no se haría el anuncio de extensión del T-MEC y, en su lugar, se detonará el esquema de revisiones anuales. Mientras ninguna de las partes se retire expresamente, el marco institucional del T-MEC se conserva, las reglas de origen siguen vigentes en sus términos actuales y Washington mantiene una palanca de presión permanente sin tener que cumplir ninguna amenaza definitiva”, indicó el área de Estudios Económicos de Banamex.

El Dato: En 1994 las exportaciones mexicanas que se dirigían a Norteamérica representaban 9.6% del PIB, en 2019 se ubicaron en 29.52% y en 2025 se elevaron a 31.17%.

Los analistas señalaron que es poco probable que el mandatario estadounidense busque que su país ya no participe en el acuerdo comercial, en especial, porque la decisión “desencadenaría” afectaciones al comercio, habría daño a las cadenas de valor y se aumentaría la incertidumbre económica.

49 por ciento de envíos a EU fueron bajo T-MEC en 2024

No obstante, prevén que si el partido republicano pierde en las elecciones de este año, en 2028 los candidatos harán campañas políticas oponiéndose a las políticas de Donald Trump y el mandatario buscaría mantener el T-MEC como una herramienta de control geopolítico.

Lo más urgente para la administración estadounidense, en este momento, explicó el analista, es contener a China y si con la extensión de la revisión por más años logra presionar a México y a Canadá para alinear sus políticas comerciales, “ponderará el mejor uso que pueda hacer del T-MEC como un instrumento de competencia estratégica, lo cual implicaría, en primera instancia, que la extensión no se anunciaría en 2027”.

75 por ciento es la regla de origen para vehículos

“En suma, consideramos que, en el mejor de los escenarios, Donald Trump intentaría concluir el proceso de revisión poco antes del relevo presidencial de 2028”, puntualizaron.