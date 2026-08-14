CFE celebra 89 años con avances históricos y una nueva visión de servicio

Este 14 de agosto, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) conmemoró 89 años al servicio de México en un encuentro cálido y lleno de entusiasmo, que reunió a trabajadoras y trabajadores de distintas áreas y contó con enlaces desde diferentes puntos del país para celebrar, de manera conjunta, la historia y el presente de una de las instituciones más importantes de México.

En el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la Empresa Pública ocupa un lugar central en la política energética nacional y avanza en una etapa de transformación y fortalecimiento para responder al crecimiento y a las necesidades futuras del país.

Creada en 1937 durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas con una profunda vocación social, la CFE ha acompañado durante casi nueve décadas las grandes transformaciones de México. Hoy, bajo la conducción de la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, y de la directora general de la CFE, Emilia Calleja Alor, esa historia continúa con nuevos proyectos, inversiones y una renovada visión de servicio.

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Los avances son concretos. Entre 2025 y 2029 se fortalece, moderniza y amplía la infraestructura de Distribución en todo el país; en Transmisión avanzan 120 proyectos estratégicos respaldados por una inversión superior a 171 mil millones de pesos y, tan sólo durante 2026, se incorporarán 1,553 megawatts de nueva capacidad de generación.

A ello se suman mejores resultados operativos: entre enero y julio de 2026, las interrupciones disminuyeron 37% respecto al mismo periodo de 2024.

Pero esta nueva etapa no sólo se construye con infraestructura. La CFE fortalece su presencia en territorio y la coordinación con gobiernos estatales y municipales, comunidades y sectores productivos para escuchar directamente sus necesidades, anticipar problemas, dar seguimiento y encontrar soluciones.

Esta política de cercanía busca que cada inversión, cada proyecto y cada mejora operativa tengan un resultado concreto: un suministro más confiable, una atención más oportuna y un servicio de mayor calidad para las mexicanas y los mexicanos.

“Ésa es la transformación que queremos seguir impulsando: una Comisión Federal de Electricidad capaz de enfrentar los grandes desafíos del Sistema Eléctrico Nacional y, al mismo tiempo, de mantenerse cercana a las necesidades del país; una empresa que planea a largo plazo y sabe atender de la mejor manera a la gente”, destacó Calleja Alor.

En esta transformación son fundamentales las mujeres y los hombres que todos los días hacen posible la operación de la CFE. En representación del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), Mario Ernesto González Núñez, secretario del Interior, destacó que hoy la Comisión vincula energía con desarrollo, tecnología con soberanía, innovación, conocimiento y responsabilidad, y señaló que las decisiones que se adopten serán determinantes para conducir a la Comisión hacia sus primeros 100 años.

A 89 años de su creación, la CFE honra su historia mirando hacia adelante: con el respaldo y la visión de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, una empresa más fuerte, moderna y cercana, preparada para acompañar el crecimiento de México y convertir cada avance en un mejor servicio para la población.

🎂💡 En el marco del 89 aniversario de la CFE, nuestra Directora General, @EmiliaCallejaA, destacó el orgullo por una historia construida por generaciones de trabajadoras y trabajadores que han llevado electricidad a cada rincón de México. ⚡



🔌 Juntas y juntos hemos cruzado… pic.twitter.com/xgxce31cxm — CFEmx (@CFEmx) August 14, 2026

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FGR