Estados Unidos le quita la visa a Andy López Beltrán; éste enfurece

EL EXFUNCIONARIO partidista, en un acto de Morena, en imagen de archivo

Andrés Manuel López Beltrán, exsecretario de Organización de Morena e hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, informó anoche que el gobierno de Estados Unidos le suspendió su visa para ingresar a ese país.

El tabasqueño, quien aspira a la candidatura de su partido a una diputación federal, el próximo año, confirmó las restricciones que ahora tiene en territorio estadounidense, a través de una carta que dirigió al presidente Donald Trump, a quien cuestionó si estaba al tanto de dicha decisión.

El Dato: El exsecretario de Organización de Morena comenzó el 1 de agosto una gira por las 170 secciones del distrito de Tabasco, por el que busca ser electo diputado.

López Beltrán acusó, ante Trump, a funcionarios del Departamento de Estado, por una decisión que consideró carente de argumentos.

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“Me dirijo a usted con el respeto que me merece en lo personal y por su investidura para informarle que Marco Rubio, secretario del Departamento de Estado, y Christopher Landau, subsecretario de esa dependencia, autodenominado ‘el quita visa’, han ordenado quitarme el permiso para ingresar a Estados Unidos”, escribió.

Esta decisión, sostuvo, es de carácter “más bien politiquero y propagandístico, al estilo hitleriano, pues no existe ninguna razón que justifique tan arrogante proceder”. Para el segundo hijo de AMLO, los referidos funcionarios de la administración Trump “no cuentan con ninguna prueba contra mi persona, acerca de algún acto inmoral o delictivo”.

El Tip: El partido Movimiento Ciudadano presentó ante el INE una denuncia contra el hijo del expresidente, por incurrir en presuntos actos anticipados de campaña.

Aseguró que su conducta y proceder siempre se han guiado por la honestidad, por lo que el retiro de su visa es una “perversa canallada” de funcionarios de Washington y otros “halcones”, a quienes señaló por faltar a su investidura política y diplomática.

“Actúan como jefes de pandillas dedicados a espiar, acosar, intervenir y agraviar a otros países, gobiernos y políticos que consideran comunistas, amenazas para la seguridad de Estados Unidos, narcoterroristas o con cualquier otra excusa para tratar de justificar sus represalias destinadas a quienes no se alinean o someten a sus afanes autoritarios, facciosos y a sus corruptelas”, dijo.

López Beltrán también cargó contra grupos en Estados Unidos que promueven la venta de armas, entre quienes, insinuó, hay personajes como los que están detrás del retiro de su visado.

“Se caracterizan por recibir dinero para sus campañas o actividades políticas de parte de vendedores de armas o en pago por los trabajos que realizan de influyentismo, llamado lobbying, en beneficio de las mafias del poder económico de Estados Unidos, de gobiernos dictatoriales y de empresarios corruptos del extranjero”, agregó el tabasqueño.

También aclaró que perder la visa no le causa “ningún problema”, pues no tiene interés en visitar un país que vive “tiempos decadentes y lamentables”.

A pesar de ello, López Beltrán pidió a Trump revisar el caso y considerar sus opiniones: “¿Está usted enterado de lo que le estoy exponiendo? Y si lo estaba, ¿no le parece un acto prepotente de su parte, que demuestra, como escribió hace poco mi padre, de que usted es un gobernante en la actualidad, apático y distinto al que él conoció y trató?”.

Apegado al discurso de López Obrador, aprovechó para reiterar en su carta la supuesta existencia de “una enfermiza fobia conservadora” en contra del Morena y de sus dirigentes.

“¿Por qué no destituye a Rubio y a Landau, así como a quienes son iguales a ellos y le están haciendo daño por estar llenos de resentimientos y de actitudes sectarias?”, añadió en sus planteamientos al mandatario de EU.

“Presidente Trump, todavía es tiempo de que usted comience una nueva etapa apoyado con profesionales de la política, hombres y mujeres leales de los que ponen siempre, por encima del interés personal, por legítimo que sea, el interés de los ciudadanos y procuran el bien de la nación. En política siempre será mejor rectificar que caer en la autocomplacencia y es de sabios cambiar de opinión”, agregó.

Al final de su escrito, López Beltrán dijo que esperaría una contestación del Presidente de EU: “Espero su respuesta para también saber a qué atenernos, lo cual siempre se agradece, porque la hipocresía no puede ser la doctrina que guíe el noble oficio de la política y menos cuando se trata de la relación entre pueblos amigos y naciones con decoro”.

El caso de López Beltrán se suma a una serie de revocaciones de visas que desde 2025 han alcanzado a gobernadores, alcaldes, legisladores y dirigentes vinculados con Morena, particularmente en estados fronterizos.

EU no ha hecho pública una relación oficial con los nombres de los mexicanos afectados, por lo que el número exacto de integrantes de Morena incluidos en esa lista no puede establecerse con certeza.

Oposición le exige aclarar y a la FGR que investigue

| Por Elizabeth Hernández y Claudia Arellano |

La oposición reaccionó al retiro de la visa por parte de Estados Unidos a Andrés Manuel López Beltrán, a quien le exigió que rinda cuentas, además de solicitar a la Fiscalía General de la República (FGR) abrir una investigación contra el hijo del expresidente López Obrador.

“Ahora Andy se declara perseguido, ataca a las autoridades estadounidenses y califica la decisión como una ‘canallada’”, dijo el PAN en un comunicado, en el que dijo que el nombre de López Beltrán aparece en un testimonio incorporado a una carpeta de investigación de la FGR relacionada con una presunta red de contrabando de combustibles desde las aduanas.

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El blanquiazul colocó entre sus señalamientos la relación de López Beltrán con el empresario Jorge Amílcar. También afirmó que Portacelis Gas and Oil, importó combustible suministrado por Ikon Midstream, cuyas oficinas en Houston quedaron bajo cateo dentro de una investigación en EU.

Dentro de sus demandas, el PAN pidió que la FGR indague posibles vínculos con huachicol fiscal, tráfico de influencias, operaciones con recursos de procedencia ilícita y negocios relacionados con personas de su círculo cercano, y que la Unidad de Inteligencia Financiera revise cuentas, transferencias, contratos y operaciones financieras relacionadas con López Beltrán y personas cercanas.

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Además, exigió al hijo del expresidente publicar completa la notificación que recibió, explicar el origen de sus recursos y aclarar sus relaciones con empresarios beneficiados durante el sexenio anterior.

También el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, criticó al político por la misiva que dirigó al presidente de EU, Donald Trump: “Andy, Estados Unidos ya te revocó la visa y ahora sales a lloriquear, acusando motivos políticos y comparando la decisión con prácticas hitlerianas”.

Moreno sostuvo que López Beltrán debe responder a los señalamientos públicos relacionados con sus relaciones personales, negocios y patrimonio.

Extendió sus acusaciones al expresidente, al señalar que los cuestionamientos sobre posibles pactos con grupos criminales deben investigarse. Afirmó que quienes hayan protegido o permitido la operación de grupos criminales deben responder ante la ley.