CSP destaca récord de viajeros: 51.1 millones llegaron en 1.er semestre

Para el primer semestre de este año, México rompió de nueva cuenta su marca histórica en turismo, al rebasar los indicadores de viajeros y turistas internacionales, así como la derrama económica que éstos dejaron a su paso por el país.

En el balance expuesto por la titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Josefina Rodríguez Zamora, se mostró que entre enero y junio se registró la llegada de 51.1 millones de viajeros internacionales, es decir, personas que no pernoctan en el país. Esto representó un incremento de 7.7 por ciento respecto al año pasado.

El dato: MÉXICO SERÁ sede del 4.° Congreso Mundial de Turismo Deportivo de la ONU. El evento será del 7 al 9 de septiembre con la participación de 500 personas.

Contrario a la tendencia turística a la baja que se registra alrededor del mundo y la subida de la inflación a escala global, el país recibió 24.5 millones de turistas extranjeros, 4.6 por ciento más que en 2025.

“Como ustedes saben, existe una disminución de turismo aéreo en todo el mundo y por supuesto, en México, en los destinos principales de nuestro país. Y tener un 4.6 por ciento más que el mismo periodo de enero a junio que el año anterior, pues es un récord también histórico”, declaró Rodríguez.

La encargada de fomentar el turismo nacional informó en Palacio Nacional que la derrama económica en el primer semestre del año fue de 18 mil 780 millones dólares, lo que habla de un 0.5 por ciento más en comparación anual.

LA SECRETARIA de Turismo y la Presidenta dan informe sobre viajeros, ayer ı Foto: Cuartoscuro

“No disminuimos; al contrario, vamos también de manera ascendente, a pesar de la inflación que está viviendo Estados Unidos, del encarecimiento de los vuelos, sobre todo, de larga distancia”, acotó.

En cuanto a los cruceristas, los números también fueron positivos, ya que se recibió a 6.6 millones, es decir, 15.2 por ciento más, lo cual se acompañó de un gasto de 575 millones de dólares.

El análisis al flujo de pasajeros mostró que hubo 93.9 millones de pasajeros en los 10 aeropuertos.

Explicó que se ha observado una disminución en el mercado turístico estadounidense, el cual enfrenta complicaciones financieras. Entre los países con más visitantes destaca un incremento de Colombia con 31 por ciento; Brasil, 20 por ciento; Japón, 18 por ciento; Suiza, seis por ciento; Australia, 3.8 por ciento.

LLEGAN 4 MILLONES. A la par, la información oficial demuestra que, en junio, mes en donde inició el Mundial de Futbol 2026, llegaron al país cuatro millones 112 mil 469 turistas internacionales, lo que representó un crecimiento de 1.1 por ciento a tasa anual.

De acuerdo con la Encuesta de Viajeros Internacionales (EVI), en el mes de referencia los turistas foráneos, aquellos residentes en el extranjero que sí se hospedaron al menos una noche, incrementaron en 43 mil 101 personas en la comparación anual. La información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) también arrojó que los excursionistas extranjeros se ubicaron en cuatro millones 76 mil 545, un alza de 3.2 por ciento respecto al mismo mes de 2025.

Mientras que, los excursionistas internacionales, o quienes no pernoctaron ni una noche en el país, ascendieron en 125 mil 870 personas.

De forma desagregada, los turistas internacionales no fronterizos registraron una baja de 3.2 por ciento debido a una contracción de los que llegaron por vía aérea de 5.3 por ciento, pero los que arribaron vía terrestre presentaron un incremento de 5.8 por ciento.

Los turistas internacionales fronterizos crecieron 6.5 por ciento; y por otra parte, los excursionistas fronterizos cayeron 0.7 por ciento y por vía marítima incrementaron 21.5 por ciento.