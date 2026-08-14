Bachoco y Panam anuncian tenis con lonas recicladas

Lo que durante años fue parte de la estrategia publicitaria de Bachoco en las calles, ahora tendrá una segunda oportunidad de convertirse en un producto comercial. La compañía junto con Panam anunciaron la fabricación de tenis a partir de lonas de sus espectaculares al incorporarlas en los materiales de fabricación de una edición especial.

Esta sinergia, que combina reutilización de materiales, ahorro operativo y posicionamiento de marca, tiene un componente financiero, ya que reutilizar el material permite evitar parte de los costos relacionados con el traslado y disposición de las lonas una vez que terminan su ciclo como publicidad.

Luis Enrique Barraza, del área de marketing de Grupo Bachoco, señaló que para la primera producción se utilizaron entre tres y cuatro lonas publicitarias, con dimensiones aproximadas de 12 metros por 7.90 metros, que pasaron por un proceso especial para transformarse en parte del calzado.

“Significa un ahorro porque después de que se baja una lona de Bachoco hay que trasladarla para que le den otro uso o incluso tirarla. Entonces eso implica ciertos costos de traslado. Ahora encontramos cómo tratar ese tipo de materiales y reutilizarlos para los tenis; entonces fue un ahorro significativo”, explicó Luis Barraza.

Además del aprovechamiento del material, la alianza forma parte de una estrategia para llevar a Bachoco hacia nuevos consumidores. La empresa quiere tener un impacto por el alcance de Panam, al ser esta última una marca vinculada con el mercado urbano y la cultura mexicana, para conectar con generaciones nuevas. “Buscamos que nuevas generaciones conozcan a Bachoco, porque si bien generaciones pasadas ya están muy arraigadas con la marca, queremos que nuevas generaciones nos volteen a ver y conozcan la cantidad de productos que manejamos”, señaló.