China usa a México para triangular productos hacia EU, acusan

El gobierno de Donald Trump señaló a México y a otras 39 economías de formar parte de una red ilegal que triangula mercancías de origen chino. El gobierno de Estados Unidos señaló que el transbordo —como también se le conoce— de mercancías oscila entre los 40 mil y 303 mil millones de dólares anuales y genera pérdidas en su Producto Interno Bruto (PIB), al empleo y a la recaudación.

“Los países que componen la red ilegal de transbordo de China incluyen a muchos de los mayores socios comerciales de los Estados Unidos. Los mayores facilitadores de China van desde México y Canadá en las fronteras terrestres de Estados Unidos, hasta la Unión Europea, India, Japón y Corea del Sur”, indicó el informe La Gran Estafa del Transbordo: ascenso, alcance y costos.

El dato: El informe de la primera economía del mundo fue publicado antes de la visita del presidente Xi Jinping a Estados Unidos, que se tiene prevista en septiembre de este año

El documento sostiene que, si China envía hacia Estados Unidos mil millones de dólares en valor de mercancías, con los aranceles actuales de 50 por ciento, se generan cientos de millones de dólares en recaudación, pero si el país asiático lo canaliza, por ejemplo, a través de México, se utiliza el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) de forma indebida, e incluso el gravamen para China puede caer a cero.

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De acuerdo con la Agencia AP, Peter Navarro, asesor comercial de la Casa Blanca, dijo que los nuevos marcos comerciales que han sido impulsados por Trump tendrán disposiciones para evitar que los socios comerciales lleven a cabo la triangulación ilegal y sean sancionados en caso de hacerlo, y añadió que “durante años, la gran estafa del transbordo ha permitido que la China comunista blanquee sus exportaciones”.

1.er lugar ocupa México como socio comercial de EU

Por su parte, el informe indicó que el origen de la red se remonta a la primera administración de Trump en 2018 cuando impuso aranceles a China bajo la sección 301 para enfrentar las prácticas de comercio desleal, la transferencia de tecnología, robo de propiedad intelectual y el mercantilismo del Estado.

Pese a que las araceles, en un primer momento, generaron beneficios para Estados Unidos y representaron costos para China, las empresas exportadoras del país asiático se adaptaron a este nuevo paradigma e iniciaron sus envíos de mercancías a través de países con aranceles más bajos, utilizaron procesos mínimos como el reetiquetado, reempaquetado, la refacturación o ajustes mínimos a la documentación para tener un “nuevo origen nacional” y posteriormente se reenviaron a la nación estadounidense.

Transbordo ı Foto: Especial

“Los bienes que alguna vez se movían directamente desde los puertos chinos hacia Estados Unidos pasaron a trasladarse cada vez más a través de jurisdicciones con aranceles más bajos… Lo que comenzó como una evasión arancelaria a menor escala se convirtió en un fraude aduanero a escala industrial y, posteriormente, en un modelo de negocio global”, indicó el documento.

Estados Unidos señaló que ahora otros países ya han adoptado el modelo chino para eludir las sanciones arancelarias, lo que ha dado como resultado que esto esquemas de transbordo ilegal le cuestan millones de dólares al año y requieren ser fiscalizados.

LOS ESCENARIOS. El documento sostuvo que hay tres escenarios de los daños que ha causado esta situación a la economía estadounidense; el primero, contempla un flujo anual ilegal de 40 mil millones de dólares, que desplaza alrededor de 240 mil millones de puestos de trabajo, genera pérdidas al PIB de entre 60 mil y 80 mil millones de dólares y una menor recaudación de entre 10 mil y 14 mil millones de dólares. El segundo escenario establece un flujo anual de bienes transbordados de alrededor de 75 mil millones de dólares, empleos desplazados alrededor de 450 mil; una pérdida anual del PIB de entre 113 mil y 150 mil millones de dólares y una contracción recaudatoria de entre 19 mil y 26 mil millones de dólares.

Y el tercer escenario un ingreso ilegal de 303 mil millones de dólares; empleos perdidos de hasta un millón 820 mil; afectación al PIB estadounidense de entre 455 mil y 606 mil mdd; así como una pérdida de ingresos federal de entre 77 mil y 103 mil millones de dólares.

Los 40 países identificados como participantes en la Gran Estafa fueron agrupados en tres niveles distintos, México se encuentra en el primer escalón.

Trump impone aranceles a drones

Por Cuahutli R. Badillo

El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para imponer aranceles ad valorem de 10, 15, 25 y 100 por ciento a los drones y sus componentes, ya que las importaciones de este tipo de mercancías representan una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos.

Fijó una tasa arancelaria de 15 por ciento a las mercancías que provienen de la Unión Europea, Japón, Liechtenstein, Corea, Suiza y Taiwán y de 10 por ciento para el Reino Unido, siempre y cuando el producto sea 100 por ciento originario de esos países.

También un gravamen de 25 por ciento a drones de menor tamaño y que no tienen capacidades de afectar la seguridad nacional y de 100 por ciento para los dispositivos de mayores dimensiones y con ciertas capacidades para amenazar la seguridad nacional, sus estaciones de acoplamiento y a componentes críticos, se incluyen aparatos de un peso superior a 25 kg.