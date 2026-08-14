CSP y Lula confirman la relación Pemex-Petrobras

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo una videollamada con su homólogo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en la que, entre otras cosas, confirmó las relaciones entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y Petrobras, luego del memorando de entendimiento que firmaron en junio, así como los avances en comercio.

La llamada entre los mandatarios de las dos principales economías de América Latina ocurre una semana después de que se diera a conocer que se busca un segundo acuerdo entre Pemex y Petrobras para refinar y vender combustibles.

La brasileña Petrobras y la mexicana Pemex, que buscan cooperación para evaluar y desarrollar proyectos de exploración y producción de hidrocarburos, negocian un segundo acuerdo para actuar conjuntamente también en las áreas de refino y venta de combustibles.

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Informó que platicaron sobre el fortalecimiento del salario mínimo brasileño, la recuperación del ingreso de las familias y avances sociales “que han mejorado las condiciones de vida de millones” de habitantes del país sudamericano.

“Reconocemos los resultados alcanzados por el presidente Lula al frente de Brasil: la economía mantiene crecimiento superior a tres por ciento, inflación que se ha moderado, más empleos y una significativa reducción del desempleo”, publicó en X la mandataria. Y agregó que México y Brasil comparten la visión de prosperidad, bienestar y soberanía.