Destaca SE persistencia en revisión del T-MEC

Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Economía (SE) señaló que el país tiene la delegación más persistente, perseverante, paciente e insistente para defender sus intereses comerciales durante la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Hemos planteado que en lo que duran las conversaciones en torno a la revisión del Tratado de Libre Comercio, no haya más imposición de aranceles, etcétera (....) Ya hasta me conocen en la entrada, ya no me piden ni la credencial. Ya van a dar lugar de estacionamiento”, indicó en conferencia de prensa.

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El funcionario destacó que cada semana viaja a Estados Unidos para estar presente en el “lugar donde se toman las decisiones” y tener la oportunidad de “influir o promover” los puntos de vista del país en materia comercial.

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Añadió que, respecto a la eliminación de aranceles en automóviles, entregó un informe que señala que Estados Unidos cobra a Japón, Corea del Sur, Alemania o Marruecos una tarifa de 15 por ciento y a México de 25 por ciento.

Ante ello, dijo que pidió un descuento porque el país compra más mercancías automotrices de Estados Unidos que los países mencionados.

De igual forma, aseguró que respecto al arancel de 50 por ciento que pesa sobre el acero, México tiene déficit comercial con Estados Unidos y han cuestionado por qué la aplicación del gravamen a las exportaciones.

Sostuvo que al final del día, México se mantiene en una mejor posición que los demás países, con un arancel efectivo de 3.4 por ciento, “todos los demás grandes exportadores a Estados Unidos pagan muchísimo más. Y ésa es la encomienda que tenemos y vamos a seguir trabajando en esa dirección”.

Ebrard Casaubón dijo que, durante la pausa de las exportaciones de aguacate, la Secretaría de Economía intervino para que se resolviera “a la brevedad” la exportación al 100 por ciento, de la misma forma que ocurrió con la comercialización de ganado, tras la plaga del gusano barrenador de hace unos meses. “Todo eso es el esfuerzo del equipo de México”, acotó.