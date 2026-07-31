CFE fortalece su posición financiera en segundo trimestre de 2026 con ingresos acumulados por 332 mil 229 mdp

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) presentó sus resultados financieros al segundo trimestre de 2026, con mejoras en distintos indicadores, derivadas de un destacado desempeño operativo y del manejo disciplinado y responsable de sus obligaciones financieras.

Durante los primeros seis meses de 2026, la CFE registró ingresos consolidados por 332 mil 229 millones de pesos (mdp). Las ventas de energía eléctrica se mantuvieron estables respecto al mismo periodo del año anterior, al ubicarse en 244 mil 519 mdp, impulsadas principalmente por un crecimiento de 10.1% en las ventas al sector doméstico, lo que compensó los menores ingresos por la comercialización de combustibles a terceros y los servicios de transporte de energía.

La empresa continuó fortaleciendo su eficiencia operativa mediante una reducción de 6.1% en los costos totales y de 19.9% en el costo de energéticos y otros combustibles. Como resultado, la utilidad de operación aumentó 15.2% para ubicarse en 72 mil 158 mdp, mientras que el EBITDA alcanzó 119 mil 022 mdp, su nivel más alto para un segundo trimestre desde 2018, con un margen de 35.8%.

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Los sólidos resultados operativos permitieron mantener una fuerte generación de flujo de efectivo y una posición financiera robusta.

El valor de los activos de la empresa alcanzó 3 billones de pesos, lo que mantiene a la CFE como la empresa más grande de México medida por activos, excluyendo al sector financiero.

La mejora en los indicadores operativos y financieros permitió fortalecer la generación de flujo de efectivo, incrementar la liquidez en 17.5%, reducir los pasivos totales en 1.4% y mejorar el apalancamiento de 4.2 a 4 veces deuda/EBITDA. Asimismo, el patrimonio aumentó 5.4% para ubicarse en 911 mil 101 mdp.

Los resultados obtenidos durante el segundo trimestre de 2026 reafirman la capacidad de la CFE para generar flujo de efectivo, mantener una operación eficiente, fortalecer su posición financiera y respaldar el programa de inversiones estratégicas que contribuyen a la seguridad energética y al desarrollo económico y social de México.

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FGR