Sener logra que CFE firme acuerdo histórico con Cubico, tras políticas impulsadas por Luz Elena González

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) firmó un acuerdo de alianza con la empresa Cubico Sustainable Investments para desarrollar proyectos renovables con una capacidad total de 578 megavatios de corriente alterna (MWac) en México.

El acuerdo de la CFE se da como resultado de políticas impulsadas por la Secretaría de Energía (Sener), a cargo de Luz Elena González, para promover esquemas de inversión mixta que atraigan capital privado sin perder la rectoría del Estado.

Esta alianza entre CFE y Cubico representa un voto de confianza en México y en la estrategia energética del Gobierno, ya que permitirá movilizar cerca de 1,000 millones de dólares en inversión para nuevos proyectos de generación renovable, fortaleciendo la seguridad energética y la transición energética del país.

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El acuerdo incluye cinco proyectos adjudicados a Cubico bajo el esquema de inversión mixta de la CFE y contempla además 175.7 megavatios (MW) de capacidad de almacenamiento en baterías durante tres horas, equivalentes a 500 MWh. La alianza tendrá una vigencia de 25 años.

Cubico, uno de los principales proveedores de energía renovable de propiedad privada del mundo, dijo en un comunicado que la asociación público-privada permitirá movilizar cerca de mil millones de dólares en inversiones para nueva infraestructura energética y contribuirá a fortalecer la seguridad energética y atender el crecimiento de la demanda eléctrica en el país.

Los proyectos estarán ubicados en los estados Tamaulipas, Nuevo León y Campeche, así como en la península de Yucatán.

La construcción del primer proyecto, Altamira Solar, comenzaría en diciembre de 2026, mientras que los cuatro restantes iniciarían obras en el segundo trimestre de 2027.

Jens-Peter Saul, director general de Cubico, comentó:

“La firma de este acuerdo representa un hito muy importante para nosotros y demuestra lo que puede lograrse cuando los sectores público y privado trabajan juntos hacia un objetivo común. A través de esta alianza, Cubico y la CFE contribuirán al desarrollo de la infraestructura necesaria para atender las crecientes necesidades energéticas de México, atraer inversión y generar valor de largo plazo para las comunidades de todo el país”.

“México ha sido un mercado estratégicamente relevante para Cubico durante muchos años y nos enorgullece profundizar nuestro compromiso mediante una alianza que aportará beneficios duraderos para la seguridad energética, el desarrollo económico y los objetivos de descarbonización del país”.

Por su parte, Osvaldo Rance, director nacional de Cubico en México, añadió:

“Este acuerdo representa la culminación de muchos años de trabajo de nuestro equipo en México y marca el inicio de una nueva y emocionante etapa para estos proyectos. Ahora nuestro enfoque está en su ejecución y en colaborar estrechamente con la CFE, las comunidades locales y otros grupos de interés para garantizar que estos proyectos se desarrollen de manera segura, responsable y generen beneficios duraderos para las regiones donde operamos”.

El acuerdo refuerza aún más la posición de Cubico como inversionista y socio de largo plazo en México.

Asimismo, demuestra el papel que la colaboración público-privada puede desempeñar para movilizar la inversión, la experiencia y la capacidad de ejecución necesarias para atender las necesidades energéticas futuras del país, al tiempo que acelera el despliegue de nueva capacidad de generación renovable.

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FGR