Anuncian proyectos hospitalarios por 181 MMDP; son 152

El plan sexenal de rehabilitación y fortalecimiento a la infraestructura hospitalaria para mejorar los servicios de salud para la población mexicana tendrá un avance de 29 por ciento al cierre de este año.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enfatizó que la meta sexenal de su Gobierno es asignar una inversión de 181 mil millones de pesos para impulsar 152 proyectos, entre los cuales, 50 serán hospitales nuevos, 47 ampliaciones y 55 sustituciones y mejoras mayores.

Como ya lo ha expuesto, la mandataria adelantó que la próxima semana compararán los resultados y avances en materia de infraestructura a la salud, correspondientes a los gobiernos de la 4T con las administraciones del PRI y el PAN.

El subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark García, comentó que con esta estrategia las 96 mil 966 camas hospitalarias se incrementarán a 106 mil 105, durante la actual administración, lo que representa el aumento más grande del sector del que se tiene registro.

ESTA TRANSFORMACIÓN ya es una realidad en 19 nuevos hospitales inaugurados por el IMSS-Bienestar, que ya operan como parte de la red de servicios públicos de atención de nuestro país ALEJANDRO SVARCH PÉREZ Director general del IMSS-Bienestar



Hasta ahora, el avance registrado a partir del 2024 es de 30 proyectos ya concluidos, que incluyen la incorporación de mil 474 nuevas camas a los centros de salud pública. Mientras que, para este 2026, se tiene contemplada la construcción de 33 nuevos hospitales, sustituciones y ampliaciones mayores donde se sumarán otras mil 163 camas nuevas. Esto representa un 26 por ciento de avance del proyecto al cierre de este año.

Al respecto, el director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, informó que a la dependencia a su cargo le corresponde la construcción, rescate o rehabilitación íntegra de 20 hospitales, de ellos cuatro ya fueron inaugurados, mientras que otros nueve ya están en proceso.

Entre las obras contempladas destacó el Hospital General de Cherán, una unidad completamente nueva, que resulta “emblemática” por su ubicación central en beneficio de la zona purépecha. Hasta ahora, el avance de este proyecto es de 13 por ciento y se prevé la asignación de 30 camas, 12 consultorios, seis especialidades, un quirófano y un área de partería; donde trabajarán las matronas de las comunidades y contarán con espacio para la práctica de medicina tradicional.

EL DATO: LA OMS recomien da asignar 6% del PIB para el gasto público en el sector salud. México sólo destina 2.6%.

El director del IMSS, Zoé Robledo, expuso que la meta de la institución a su cargo es construir y poner en operación 47 hospitales, de los cuales siete ya proporcionan servicios y 21 se encuentran en proceso de construcción, de estos últimos, 10 se inaugurarán próximamente.

“Además de hablar de inversión pública y construcciones, estamos hablando de ampliar los servicios en donde, o nunca habían existido o su capacidad instalada por tantos años de desinversión ya resultaba insuficiente”, dijo.

Alejandro Svarch Pérez, director general del IMSS Bienestar, recordó que la meta es de 87 nuevos proyectos estratégicos con una inversión de 46 mmdp para 43 hospitales nuevos, 21 en rehabilitación con ampliación y 23 centros con servicios ampliados.

“Esta transformación es una realidad en 19 hospitales nuevos inaugurados por el IMSS Bienestar, que ya operan una red de servicios públicos de atención en nuestro país. Hoy son hospitales que hacen cirugías de alta especialidad, que brindan consulta de especialidad y que complementan la red de atención del sectori salud, totalmente gratuito”, destacó.