Anticorrupción inhabilita a 2 firmas por anomalías

LA SECRETARÍA Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) informó que, a través del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), sancionó e inhabilitó a las empresas Alta Especialidad de Medicina y Capacitación, S.C., y Protein, S.A. de C.V., por irregularidades detectadas en procedimientos de contratación con el Gobierno federal.

De acuerdo con la dependencia, Alta Especialidad de Medicina y Capacitación fue sancionada con una multa de 138 mil 911 pesos e inhabilitación por un año y tres meses, luego de que proporcionó información falsa durante la adjudicación directa para el servicio de traslado de pacientes en ambulancias de alta tecnología correspondiente a 2021.

La SABG explicó que la empresa “manifestó bajo protesta de decir verdad que sus accionistas no desempeñaban empleo, cargo o comisión en el servicio público”, pero en realidad, uno de sus accionistas laboraba como servidor público en el IMSS. Esta notificación fue realizada el 10 de julio de 2026.

EL TIP: LA SABG omitió revelar los datos personales del servi dor público del IMSS involucrado por respeto a la legalidad.

En tanto, la empresa Protein, S.A. de C.V., recibió una multa de 138 mil 911 pesos e inhabilitación por tres meses, debido a que incumplió un contrato derivado de la Adjudicación Directa para la Adquisición Consolidada de Medicamentos y Bienes Terapéuticos.

La dependencia precisó que la empresa “omitió entregar la garantía de cumplimiento y 150 piezas de cloroquina”, con lo que incumplió las obligaciones establecidas en el contrato abierto correspondiente. La notificación de esta sanción se efectuó el 9 de julio de 2026.

La SABG informó que ambas sanciones fueron publicadas este martes en el Diario Oficial de la Federación y que las empresas quedaron inscritas en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, lo que les impide participar, por sí mismas o intermediarios, en nuevos procedimientos de contratación ni celebrar contratos con la Administración Pública Federal.

Enfatizó que las sanciones fueron impuestas conforme a la ley y con base en criterios de proporcionalidad y gravedad de las faltas y que las empresas tienen el derecho de impugnarlas. Estas acciones buscan fortalecer la legalidad en las contrataciones y advierten que “engañar para obtener contratos públicos o incumplirlos, tiene consecuencias”.