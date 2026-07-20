Tarjeta SIM CFE, ¿Cuáles son los requisitos y documentos para obtener chip con internet gratis?

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) cuenta con una tarjeta eSIM o SIM electrónica para que las y los usuarios puedan utilizarlas en sus teléfonos celulares que sean compatibles con este tipo de chips.

La CFE por medio del programa “SIM CFE Internet para todos” brinda tarjetas SIM y eSIM a las y los usuarios que lo requieran, estos no tienen costo alguno y cuentan con paquetes que se adaptan a las necesidades de cada persona.

Los paquetes mensuales de la eSIM de la CFE van desde los 35 pesos hasta los 510 pesos, cuentan con una vigencia de 30 días y en algunos casos redes sociales ilimitadas y la posibilidad de compartir internet a otras personas.

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En caso de querer conservar tu número de teléfono se puede hacer por medio de un formulario, y para conocer los puntos de venta que hay en el país se puede ingresar a la página cfeinternet.mx para localizar las sucursales de la Financiera para el Bienestar en el mapa que tienen disponible.

#SomosMásQueEnergía | En este sexenio, la CFE reivindicó la vocación social que le caracteriza desde su fundación. Con CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos lleva conectividad a todos los rincones de México. pic.twitter.com/nX21rInJ5X — CFEmx (@CFEmx) September 1, 2024

Requisitos y documentos para la SIM de la CFE

La CFE brinda tarjetas eSIM de manera gratuita a quienes sean beneficiarios de alguno de los Programas Para el Bienestar, y para poder obtenerlo se requieren los siguientes documentos:

CURP actualizada

Identificación oficial

Comprobante de domicilio reciente

Acta de nacimiento en caso de ser menor de edad

Se deben llevar los documentos en original y copia al momento de solicitar la SIM, que incluye los siguientes beneficios para quienes las reciben de manera gratuita:

5 GB de datos al mes

Mil 500 minutos para llamadas

500 mensajes de texto

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¿Participas en la #PensiónDiscapacidad o en programas de bienestar? Pide tu chip en #MódulosBienestar:



5 GB internet

1,500 min llamadas

500 SMS ¡Disponible hasta el 5 de diciembre! pic.twitter.com/z1AfmGZBvu — Avisos Bienestar (@avisosbienestar) November 26, 2024

Estas tarjetas SIM cuentan con cobertura de internet gracias a la infraestructura que se cuenta desplegada en el país, por lo que esta puede ser variable conforme a la zona geográfica en la que se encuentren las y los usuarios.

Quienes reciban una tarjeta SIM gratis tienen estos beneficios por un año de manera gratuita, y este plan se va renovvando de manera automática cada mes, con la finalidad de que las personas se mantengan conectadas.

Para poder utilizar estos chips se debe tener un teléfono compatible con la Banda 28, y para esto se debe marcar al *#06# para obtener el número IMEI de 15 dígitos, mismo que se utiliza en el validador de compatibilidad de la CFE para saber si es compatible o no.

Conectividad para el Bienestar ı Foto: Redes Sociales

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