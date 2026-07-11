CFE supervisa infraestructura y servicio al cliente en Veracruz

Directivos de la CFE verifican operaciones en subestaciones y áreas de distribución en el territorio veracruzano.

Como parte de la estrategia nacional CFE Conectada Contigo, la directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Calleja Alor, junto con el director de Operación, Javier Maldonado Ramos, realizaron un recorrido por los Centros de Atención a Clientes: Norte, 20 de Noviembre, Veracruz Sur, Clavijero y Polvorín, en el estado de Veracruz, donde supervisaron los procesos de atención, las condiciones de las instalaciones y dialogaron con usuarias, usuarios y personal para conocer de primera mano sus experiencias, inquietudes y propuestas de mejora.

En el marco de la estrategia de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de mantener un trabajo cercano con la gente, en cada visita la directora general reiteró que la razón de ser de la CFE son las y los mexicanos, por lo que escuchar a la población y atender sus necesidades de manera directa constituye uno de los pilares de la estrategia de la Empresa Pública del Estado.

Personal de la CFE revisa la operación y abastecimiento en los talleres de la Central Ciclo Combinado de Dos Bocas. ı Foto: CFE

Como parte de esta misma estrategia en territorio, el subdirector de Transmisión revisó el funcionamiento de las subestaciones Tejar, Jardín, Veracruz Uno, Pages, Infonavit, Playa Norte, JB Lobos y Brisas, donde dio seguimiento a las acciones orientadas a fortalecer la confiabilidad del sistema eléctrico.

En el mismo sentido, el coordinador de Distribución supervisó el trabajo de diversas cuadrillas que atienden los reportes de las y los veracruzanos. También verificó el equipo y herramientas de los linieros para mejorar la calidad y continuidad del servicio eléctrico.

Inspección de cuadrillas y equipo técnico en Veracruz para garantizar la continuidad del suministro eléctrico nacional. ı Foto: CFE

Por su parte, el subdirector de Generación supervisó los talleres y almacenes de la Central Ciclo Combinado de Dos Bocas para constatar que operen de manera eficiente para garantizar un suministro confiable y constante.

En este contexto, la directora general de CFE continuará recorriendo Veracruz y el resto del país porque las mejores soluciones se construyen escuchando a la ciudadanía y trabajando directamente en el territorio, ”no se descansará hasta ofrecer un servicio eléctrico cada vez más confiable, eficiente, oportuno y cercano a las y los mexicanos”, afirmó.

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