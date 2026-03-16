CFE desarrolla innovaciones tecnológicas para fortalecer la confiabilidad del servicio eléctrico

Con el impulso de su directora general, Emilia Calleja Alor, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) promueve el desarrollo e implementación de soluciones tecnológicas orientadas a reforzar la confiabilidad, continuidad y eficiencia del servicio público de suministro de energía eléctrica, en beneficio de la ciudadanía. Como parte de sus procesos de modernización, la Comisión Federal de Electricidad ha desarrollado proyectos de innovación para optimizar la operación de las Redes Generales de Distribución (RGD), mejorar los procesos de atención ante contingencias y favorecer la capacitación del personal operativo. Entre las iniciativas más relevantes destacan:

Sistema Nacional para la Atención de Emergencias (SISNAE)

El SISNAE permite dar seguimiento a las contingencias como huracanes y frentes fríos. Es una plataforma que integra diversos sistemas institucionales internos, en convergencia con sistemas meteorológicos, lo que permite contar con pronósticos precisos sobre las posibles trayectorias de los fenómenos, la infraestructura expuesta y la cantidad de usuarios potencialmente afectados.

“Mediante un sistema como el SISNAE, la Comisión Federal de Electricidad dispone de información segura, completa y anticipada ante un desastre natural. Gracias al SISNAE, la Comisión Federal de Electricidad tiene una coordinación quirúrgica para la atención de desastres naturales con un uso óptimo de personal, materiales, vehículos y equipos lo que garantiza el restablecimiento eficaz del Sistema Eléctrico Nacional”, explicó Enrique Eugenio Castellanos, jefe de oficina de Análisis, de la División de Distribución Valle de México Sur (DVMS).

52 actividades previas, debidamente validadas en el SISNAE, permiten que el sistema se convierta en una herramienta esencial para coordinar la operación y ejecutar las acciones preventivas y de restablecimiento. Gracias a esta planeación anticipada, la CFE ya se encuentra en sitio antes del impacto, con todo el material, el personal y equipamiento necesario para iniciar el restablecimiento en cuanto las condiciones meteorológicas lo permiten. Además, facilita la localización de afectaciones en la infraestructura eléctrica y el seguimiento puntual de las labores de restablecimiento.

Automatización de las Redes Generales de Distribución

La Comisión Federal de Electricidad ha instalado equipos de última generación que detectan interrupciones en el suministro eléctrico y automáticamente aíslan el tramo donde se presenta la afectación. El proyecto surgió a partir de la necesidad clara de reducir los tiempos de atención cuando ocurre una interrupción del servicio en la red eléctrica.

La automatización brinda mayor confiabilidad en el servicio eléctrico, mayor rapidez en la atención de interrupciones, reducción de costos operativos y de mantenimiento, menor necesidad de desplazamiento del personal técnico y reducción de emisiones asociadas al uso de vehículos.

“Actualmente en la Comisión Federal de Electricidad se tienen implementados automatismos en alrededor de 4,586 circuitos a nivel nacional”, destacó Jesús Vega Quintero, jefe de oficina de Control de la División de Distribución Valle de México Sur.

Capacitación mediante realidad virtual

A los simuladores de la red eléctrica y campos de maniobras con que contaba la Comisión Federal de Electricidad , recientemente se está incorporando la capacitación a través de realidad virtual, mediante la cual se recrean escenarios reales de la red eléctrica y subestaciones.

La Realidad Virtual para Capacitación en las Redes Generales de Distribución permite interactuar, en un entorno seguro y controlado, con las circunstancias a las que se enfrentarán en maniobras reales, para reforzar el conocimiento teórico sin necesidad de exponerse, manipulando el equipo hidráulico y las herramientas especializadas.

“Este es un ejemplo de realidad virtual para entornos de entrenamiento. También aplicamos inteligencia artificial, realidad aumentada y diversas herramientas digitales que ya están aquí”, señaló Irán Rey Galero Trejo, jefe del Laboratorio de Medición Avanzada de la División de Distribución Valle de México Norte.

Modernización de medidores mediante protocolo Bluetooth

Este proyecto permite que los usuarios de Comisión Federal de Electricidad se conecten a su medidor de energía eléctrica mediante un Asistente virtual de Smart Home, que gestiona la información relacionada con sus consumos de energía eléctrica. Al implementarse, facilitará realizar lecturas, cortes y reconexiones a distancia las 24 horas del día, incluso en medidores ubicados dentro de edificios o domicilios. Con esto también mejora el servicio de facturación al cliente.

Irán Galero Trejo explicó que se trata de una arquitectura de medición autónoma para distribución de energía (Amade). “Es autosustentable, con un medidor que se integre al ecosistema en casa, este tendrá la función de ser punto de acceso hasta para 500 medidores”, afirmó. A través de este proyecto se busca revolucionar el modelo de comunicación de los medidores en campo, sin límite de tiempo y con la misma vida útil que el medidor.

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FGR