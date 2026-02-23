CFE acelera electrificación; concluye 16 mil 449 obras de justicia energética

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) avanza en la ejecución del Programa Prioritario de Obras de Justicia Energética 2025-2028, que contempla 42,221 obras de electrificación con una inversión total de 18,916 millones de pesos en todo el país.

Entre el 1 de octubre de 2024 y lo que va de 2026, se han concluido 16,449 obras, con lo que se ha beneficiado a más de 330 mil personas, de acuerdo con información del organismo. Los recursos provienen principalmente del Fondo de Servicio Universal Eléctrico (FSUE), administrado por la Secretaría de Energía (SENER), en el marco de una estrategia conjunta de justicia energética.

Tan solo en 2026 se han terminado 354 obras, que han llevado electricidad a casi 10 mil personas, con una inversión de 185 millones de pesos. Esto representa el 7% de la meta anual. Al cierre del año, la CFE prevé completar 8,225 obras, ejercer 2,726 millones de pesos y beneficiar a 84,400 habitantes, lo que permitirá alcanzar una cobertura eléctrica nacional del 99.88%.

Los estados con mayor número de trabajos programados para 2026 son Chihuahua, Sonora, Michoacán, Durango, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Oaxaca, donde se concentrarán 5,320 obras, en beneficio de casi 55 mil personas, con una inversión estimada en 1,884 millones de pesos.

El objetivo, alineado con las metas planteadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la titular de la SENER, Luz Elena González Escobar, y la directora general de la CFE, Emilia Calleja Alor, es llevar el servicio a 231 mil habitantes que aún carecen de electricidad en zonas rurales, comunidades indígenas y áreas urbanas marginadas antes de 2028.

En el apartado Justicia para los Pueblos Originarios, entre 2025 y 2026 se han formalizado 1,091 obras con una inversión de 983.4 millones de pesos, dirigidas a 55,183 personas en el marco de 18 Planes de Justicia. Hasta ahora, 787 proyectos han sido concluidos, lo que representa un avance del 72%, y se prevé terminar los restantes en octubre de 2026.

A nivel local, los resultados ya son visibles. En Yereje Canteras, municipio de Epitacio Huerta, Michoacán, cinco familias cuentan ahora con energía eléctrica tras la ampliación de 0.21 kilómetros de red de media tensión, con la instalación de postes, transformador y acometidas domiciliarias.

En Xalocán, municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero, ocho familias fueron incorporadas al servicio mediante la construcción de 1.90 kilómetros de red y la colocación de 31 postes y un transformador.

En Dos Carlos Pueblo Nuevo, en Mineral de la Reforma, Hidalgo, 47 familias ya disponen de suministro eléctrico tras la instalación de postes, transformadores y preparaciones para acometida.

Mientras que en General Wenceslao Labra, municipio de Zumpango, Estado de México, se benefició a 150 familias con la construcción de 2.09 kilómetros de red de distribución y la instalación de 51 postes y 21 transformadores.

La CFE subrayó que el acceso a la energía eléctrica impulsa el desarrollo social, fortalece los servicios de salud, mejora la educación, promueve la conectividad digital y contribuye a reducir la migración por falta de oportunidades, además de disminuir la vulnerabilidad ante fenómenos climáticos.

am