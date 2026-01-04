CFE fortalece generación, transmisión y financiamiento eléctrico en México durante 2025

La CFE impulsa proyectos estratégicos de generación y transmisión eléctrica para fortalecer el suministro en todo el país.

Durante 2025, bajo la dirección de la Mtra. Emilia Esther Calleja Alor, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) fortaleció su cadena de valor con acciones orientadas a garantizar que la energía eléctrica llegue a todo el país con calidad, suficiencia, firmeza y confiabilidad, en beneficio del desarrollo nacional.

En enero, la CFE restableció el suministro eléctrico a 98 mil 576 usuarios afectados por el frente frío número 25 en Baja California, en menos de 14 horas, gracias al trabajo ininterrumpido de su personal operativo.

Para febrero, la empresa pública dio inicio a la operación de la Central de Ciclo Combinado Salamanca, con una capacidad instalada de 927.1 megawatts, lo que beneficia a más de cinco millones de habitantes.

Un mes después, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó el decreto mediante el cual Pemex y la CFE fueron recuperadas como empresas públicas del Estado, reforzando su papel estratégico en el sector energético.

En abril, la directora general presentó el Plan de Expansión de la CFE 2025-2030, que contempla la conclusión de 158 proyectos con una inversión de 124 mil millones de pesos, orientados a ampliar y modernizar la infraestructura eléctrica.

Durante junio, la CFE recibió dos reconocimientos financieros, uno por la emisión de su Bono Sustentable 2024 y otro al obtener el primer lugar como emisora gubernamental con mayor monto en deuda a largo plazo.

En agosto, la empresa anunció el fortalecimiento de las líneas de transmisión, con una inversión de 8 mil 177 millones de pesos, para atender el crecimiento económico y asegurar el suministro eléctrico en todo el territorio nacional.

En septiembre, la CFE hizo historia al colocar su primer bono por 725 millones de dólares a través de la CFE Fibra E, destinado a reforzar la Red Nacional de Transmisión.

Para octubre, la Mtra. Emilia Calleja compareció ante la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados con motivo del Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, y ese mismo mes la CFE restableció al 100% el suministro eléctrico tras las lluvias en Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz.

En noviembre, la CFE firmó un acuerdo de colaboración con IMSS Bienestar para instalar puntos de internet gratuito en clínicas y centros de salud, con el objetivo de ampliar el acceso a servicios digitales.

Finalmente, el 10 de diciembre, en el marco del Día de los Derechos Humanos, la Comisión concluyó la campaña de 16 días de activismo contra la violencia de género, integrando la perspectiva de género de manera transversal en toda su cadena de valor.

Con estas acciones, la CFE refrenda su compromiso social para garantizar energía eléctrica a pueblos, industrias, servicios prioritarios y a la sociedad en general, consolidando su papel como eje del desarrollo nacional.

am