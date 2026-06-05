Montan operativos en estadios, aeropuertos…

Verificación realizada por la Profeco a establecimientos, en foto de archivo.

Con el objetivo de proteger a turistas nacionales y extranjeros durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) pondrá en marcha un amplio operativo de vigilancia, monitoreo de precios y atención a consumidores en las ciudades sede y principales puntos de llegada de visitantes.

Durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de la Profeco, César Iván Escalante Ruiz, informó que la dependencia trabaja de manera coordinada con autoridades federales, estatales y municipales para garantizar el respeto a los derechos de las personas consumidoras antes y durante la justa deportiva.

Entre las acciones realizadas hasta el momento destacan 343 visitas de vigilancia comercial, la colocación de 31 mil 233 preciadores en establecimientos que no exhibían adecuadamente los costos de sus productos y la atención de 3 mil 412 asesorías brindadas a través de correo electrónico, el Teléfono del Consumidor y las 38 oficinas de la institución en el país.

TE RECOMENDAMOS: Afectaciones salen del Zócalo Restaurantes pierden hasta 100 mil pesos

El Dato: para toda la vigilancia, la Profecorealizó campañas de promoción de derechos y prevención de fraudes, incluyendo una con Meta, la Concanaco y Amazon.

El funcionario explicó que cerca del 95 por ciento de las intervenciones realizadas por la dependencia derivan de quejas presentadas por consumidores.

Profeco ha capacitado a 400 servidores públicos en temas relacionados con mecanismos alternativos de conciliación, atención de quejas, políticas de compensación y derechos de los consumidores en servicios como telecomunicaciones.

Como parte de la estrategia preventiva, también se llevaron a cabo 23 sesiones de capacitación con proveedores y prestadores de servicios, incluyendo cámaras de comercio de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, así como representantes de los sectores hotelero, restaurantero, de bares y transporte terrestre.

Para facilitar la atención a visitantes internacionales, la procuraduría fortalecerá el Teléfono del Consumidor mediante un sistema de traducción que permitirá brindar asistencia en distintos idiomas.

Además, se instalarán módulos de atención en los estadios sede y brigadas itinerantes en zonas de alta afluencia turística, mientras que se reforzará la presencia institucional en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, así como en los aeropuertos de Guadalajara y Monterrey.

En materia de monitoreo comercial, Profeco informó que supervisa los precios de más de 274 mil productos, principalmente alimentos, bebidas y artículos de consumo asociados a las reuniones y celebraciones que suelen realizarse durante los partidos del Mundial.

La dependencia también lanzó una edición especial de la Revista del Consumidor dedicada al Mundial Social y habilitó una plataforma digital con información para aficionados y turistas, donde se podrán consultar recomendaciones de viaje, monitoreo de precios, derechos de los consumidores y mecanismos de atención.

Escalante Ruiz anunció el desarrollo de campañas de prevención de fraudes y promoción de derechos en coordinación con empresas tecnológicas, organismos empresariales y plataformas digitales, con el propósito de evitar engaños relacionados con boletos, hospedaje, transporte y servicios vinculados.