HSBC otorga crédito verde a Alpura por 27 mdd para equipo sustentable

Con un financiamiento de 27 millones de dólares, Alpura modernizará sus líneas de producción con criterios de sustentabilidad.

La empresa adquirirá equipamiento de última generación integrado a sus líneas de pasteurización, diseñado para mejorar la eficiencia del uso de energía y agua, y apoyar en la reducción de residuos. HSBC otorga créditos verdes desde el 2019. Este es el primer crédito con esta etiqueta que se extiende a Grupo Alpura, empresa creada en 1970.

HSBC México otorgó a Grupo Alpura un crédito verde por US$ 27 millones de dólares que le permitirá acelerar mejoras ambientales en su operación y fortalecer la eficiencia de sus procesos productivos.

La empresa de lácteos y bebidas destinará los recursos a la adquisición e instalación de equipamiento de última generación integrado a sus líneas de pasteurización, diseñado para mejorar la eficiencia en el uso de energía y agua y apoyar en la reducción de residuos operativos, de acuerdo con las especificaciones del fabricante y el plan de implementación del proyecto. Se prevé que el nuevo equipo entre en operación en el último trimestre de este año.

Jorge Mercado, CFO de Alpura, compartió la visión de la empresa para continuar avanzando como un referente en la industria de lácteos en México para impulsar prácticas sostenibles. La Estrategia de Sostenibilidad 2026-2030 de Alpura se compone de cuatro pilares:

La elaboración de Productos Resilientes que trascienden a lo largo de la cadena de valor. Asegurar que sus centros productivos contribuyan a generar una Huella Responsable focalizando el consumo de agua, energía y manejo de residuos, para cuidar del planeta. Operar institucionalmente, de acuerdo con las mejores prácticas y cumplimiento de normas para asegurar una Gobernanza Transparente. Buscar el Bienestar Integral de sus colaboradores, las comunidades donde opera, y en general el de sus socios.

“En HSBC México trabajamos para impulsar soluciones financieras que apoyen la transición hacia una economía más sostenible. Agradecemos a Grupo Alpura por seleccionar el financiamiento de HSBC para acompañar este proyecto”, comentó Diego Spannaus, Director Ejecutivo de Finanzas Sustentables de HSBC México. Este crédito verde es el primero que el banco otorga a una empresa de lácteos en el país.

HSBC México otorga créditos verdes desde el 2019. Este financiamiento se dirige a empresas de diferentes industrias interesadas en invertir en proyectos de algunas de las siguientes categorías: energía renovable, eficiencia energética, edificios verdes, transporte limpio, productos eco-eficientes y/o economía circular, gestión sostenible de aguas y aguas residuales, prevención y control de contaminación, conservación de biodiversidad terrestre y marina, y adaptación al cambio climático.

Los créditos verdes en HSBC cumplen con los pilares establecidos en el Loan Market Association (LMA), con la taxonomía aplicable y con la revisión de un comité de finanzas sustentables del banco.

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