SHCP confirma bloqueo preventivo de cuentas de Rubén Rocha y otros nueve funcionarios

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporó a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) a diez perfiles políticamente expuestos de Sinaloa, entre ellos el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya. Esto después de recibir diversos reportes del sistema financiero mexicano relacionados con señalamientos de autoridades de Estados Unidos.

El organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que las adiciones tienen “carácter estrictamente preventivo” y surgieron de alertamientos bancarios identificados como LPB 24 Horas. La medida, explicó, busca proteger la integridad del sistema financiero nacional.

Los reportes LPB 24 Horas son alertas que las instituciones financieras envían con carácter urgente cuando detectan clientes, operaciones o relaciones asociadas con la Lista de Personas Bloqueadas. A partir de esos avisos, la UIF puede ordenar medidas preventivas, como la inmovilización administrativa de cuentas, sin que ello implique una determinación definitiva de responsabilidad.

Bancos mexicanos activaron sus mecanismos de cumplimiento debido a relaciones de corresponsalía con entidades financieras estadounidenses, tras los señalamientos públicos difundidos por autoridades de ese país. A partir de esos reportes, Hacienda ordenó la inmovilización administrativa.

La dependencia federal precisó que la decisión no equivale a una conclusión jurídica contra las personas señaladas. La UIF sostuvo que estas medidas “no constituyen una determinación definitiva ni implican la acreditación de responsabilidad alguna”.

Además de Rocha Moya, la lista incluye a Enrique Inzunza Cázarez, Juan de Dios Gámez Mendívil, Dámaso Castro Zaavedra, Enrique Díaz Vega, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez, Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipólito y Juan Valenzuela Millán.

Según el comunicado, las personas incorporadas a la LPB conservan medios de defensa previstos en la ley, entre ellos la Garantía de Audiencia, así como recursos administrativos y jurisdiccionales que puedan promover ante las instancias correspondientes.

Mientras avanza la revisión, la UIF mantiene el análisis de información y documentación relacionada con los perfiles incluidos. Hacienda indicó que aplica los mismos criterios técnicos, analíticos e institucionales que utiliza en cualquier reporte emitido por el sistema financiero mexicano.

📢 #Comunicado de prensa



La Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, informa sobre medidas preventivas de inmovilización de Personas Políticamente Expuestas de Sinaloa.



La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informa que se realizaron adiciones a la Lista de Personas… pic.twitter.com/HHKesBnToA — Hacienda (@Hacienda_Mexico) May 18, 2026

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR