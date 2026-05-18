Congelamiento de cuentas a Rocha Moya fue ‘medida preventiva’ de bancos, asegura Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el congelamiento de cuentas que hizo la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, familiares, y otras personas señaladas por Estados Unidos de presuntos nexos con el crimen organizado, fue una “medida preventiva” en atención a las disposiciones de la banca entre ambos países.

Con reserva de lo que esta tarde informará la UIF, Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que uno de los motivos para que se congelaran las cuentas es que al haber una orden de aprehensión girada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, los bancos en México deben contar con medidas precautorias por su relación con los bancos en aquel país.

“Dado que hay una orden de aprehensión en Estados Unidos contra de diez personas, los bancos de aquí, como tienen relación con los bancos de allá, toman una serie de medidas y de manera automática preventivamente lo hacen”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo este lunes en Palacio Nacional.

Claudia Sheinbaum Pardo también negó que la UIF haya emprendido una indagatoria contra el morenista y los demás personajes que fueron señalados y por quienes Estados Unidos pidió a México su detención urgente con fines de extradición.

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FGR