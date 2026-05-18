Mañanera de Sheinbaum: 18 de mayo del 2026

Este lunes 18 de mayo de 2026, desde la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, ofrece conferencia de prensa, conocida como la Mañanera del Pueblo, ante los diversos representantes de los medios de comunicación.

Determina aplazar elección judicial a 2028

Claudia Sheinbaum Pardo determinó enviar una reforma para aplazar la elección judicial de 2027 al 2028.

Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la decisión fue tomada después de un análisis intensivo, encabezado por la Consejera Jurídica del Ejecutivo, Luisa María Alcalde.

“Hicimos una evaluación que le encargué a Luisa María desde que entró y ella me sugirió que era importante mover la elección al 2028 dada la cantidad de puestos que se van a elegir en el 2027”, explicó Claudia Sheinbaum Pardo.

🚨 Sheinbaum va por aplazar la elección judicial



⚖️ La Presidenta Claudia Sheinbaum enviará al Congreso una reforma para mover la elección judicial de 2027 a 2028 🇲🇽 https://t.co/u1Ufz8Cw28 — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 18, 2026

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FGR