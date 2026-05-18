Niega Inzunza contacto con EU para entregarse

EL SENADOR de Morena Enrique Inzunza Cázarez rechazó que contactara a autoridades de Estados Unidos, luego de que el Departamento de Justicia de ese país lo incluyó entre diez políticos mexicanos acusados por delitos relacionados con narcotráfico y armas.

A través de un mensaje publicado en redes sociales este domingo, el legislador aseguró que permanece en Sinaloa y que responderá ante instituciones mexicanas si existe algún requerimiento formal.

Inzunza Cázarez sostuvo que las acusaciones en su contra carecen de sustento. “Soy un hombre verídico y de instituciones. Siempre he servido a mi estado y mi país con rectitud, compromiso y honor. Rechazo firmemente las imputaciones que se me formulan; son mendaces y carecen de todo sustento. Y así quedará demostrado en su momento”, expresó.

2 veces ha faltado el senador a la Comisión Permanente

El morenista también rechazó los señalamientos publicados sobre una presunta entrega o acercamiento con autoridades de Estados Unidos. “Es falso lo que se publica por medios de la derecha sobre contacto alguno con autoridades extranjeras. Tampoco tengo ni contrataré abogados. No hay razón para ello. Soy abogado de mí mismo y me basta mi probidad”, señaló en su mensaje.

El mensaje surgió después de que versiones difundidas en redes y retomadas por algunos portales señalaran que el senador habría cruzado a San Diego, California, para entregarse a autoridades estadounidenses.

También llega seis días después de que Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, se convirtió en el primer funcionario señalado en la acusación estadounidense en quedar bajo custodia de las autoridades de ese país.

El senador buscó cerrar paso a las versiones sobre una supuesta entrega en Estados Unidos al afirmar que permanece en Sinaloa, estado donde fue magistrado presidente del Poder Judicial antes de llegar al Senado. “Estoy en Sinaloa, mi tierra, de la que estoy orgulloso, con las y los míos, gente buena y honesta”, señaló.

Asimismo, sostuvo que acudirá de manera personal ante las autoridades mexicanas si recibe un requerimiento formal, siempre que la solicitud se emita conforme a las facultades constitucionales de cada institución.

El senador colocó así su respuesta en el terreno de la jurisdicción nacional, sin aludir a una eventual comparecencia ante instancias de EU.

Al final del mensaje, el legislador defendió su trayectoria pública y aseguró que su conducta respalda su posición ante los señalamientos. “Uno es lo que ha sido toda su vida. Mi honestidad y verticalidad están respaldadas por la veracidad de una trayectoria de trabajo, estudio y servicio con integridad”, sostuvo.