Aquí no mandan intereses extranjeros: Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum llevó la inauguración del Hospital General Dr. Agustín O’Horán al terreno político y afirmó en Mérida que en el país “no mandan intereses extranjeros ni grupos de poder económico”.

Además, aseguró que “ya no son los tiempos de privilegios, corrupción y saqueo”, al defender que el dinero público alcance para hospitales, escuelas, becas, pensiones y medicamentos cuando no se desvía de su destino social.

El Dato: El secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla, indicó que la construcción del hospital es un hecho histórico, pues se levantó en un plazo de 34 meses y una semana.

Insistió en que el sistema público de salud forma parte de los derechos que su Gobierno busca ampliar, y afirmó que México es “una nación libre, independiente y soberana”. También aseguró que la transformación seguirá con la construcción de escuelas, hospitales, caminos, universidades y nuevos derechos.

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El acto incluyó la firma del convenio de federalización IMSS-Bienestar Yucatán, en el que participaron la mandataria federal, el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, el secretario de Salud, David Kershenobich, y el director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch.

“Hoy inauguramos un nuevo hospital y abrimos las puertas del derecho a la salud en el estado de Yucatán”, dijo Sheinbaum. Más adelante, afirmó que “la salud no es una mercancía ni un negocio; la salud es un derecho del pueblo de México”.

Claudia Sheinbaum y Joaquín Díaz Mena, ayer, en Mérida, Yucatán. ı Foto: Especial

LA MANDATARIA, ayer, con el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena (centro). ı Foto: Especial

La jefa del Ejecutivo vinculó la inversión hospitalaria con el combate a la corrupción y sostuvo que los recursos públicos permiten ampliar derechos cuando regresan a la población mediante obras y programas sociales.

Afirmó que México tiene “raíces profundas, una historia inmensa y un pueblo digno que jamás volverá a arrodillarse frente a quienes quisieron convertir a México en tierra de privilegios y abandono”.

La Presidenta también utilizó la inauguración para contrastar su política de salud con gobiernos anteriores. “Los mismos que hoy critican son quienes durante años abandonaron hospitales, por lo menos 80. Cuando llegó la transformación, dejaron sin medicamentos a millones y quisieron convertir la salud en un privilegio para unos cuantos”, señaló.

De acuerdo con los datos expuestos durante el evento, el hospital cuenta con 669 camas, 82 consultorios, 16 quirófanos, áreas de urgencias, consulta externa, terapia intensiva para adultos, pediatría, neonatología, obstetricia y un helipuerto para emergencias de alta prioridad. El inmueble ocupa 11.85 hectáreas, tiene 65 mil metros cuadrados de construcción y 10 edificios funcionales.

De acuerdo con el Gobierno federal, desde la creación del IMSS-Bienestar se han basificado 55 mil 572 trabajadores de la salud, además de la contratación de ocho mil 543 médicos especialistas y nueve mil 60 médicos familiares y generales. También aseguró que en 2026 se contratarán cerca de 14 mil especialistas y que 20 mil médicos generales ingresaron al sistema público de formación.

A nivel nacional, Sheinbaum Pardo afirmó que durante su sexenio se concluyeron 29 proyectos hospitalarios, de los cuales siete corresponden al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); 18, al IMSS-Bienestar y cuatro, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Agregó que durante su administración se construirán nueve mil 139 camas nuevas en los tres sistemas de salud.

El gobernador Díaz Mena destacó que el nuevo hospital será “el más grande del sureste mexicano y de Centroamérica” y afirmó que abre sus puertas sin cajas de cobro. “Todos los servicios serán gratuitos y universales para toda la población”, dijo.

Díaz Mena aseguró que Yucatán es el primer estado en sumarse a este modelo de salud durante el Gobierno de Claudia Sheinbaum. También señaló que el convenio con IMSS-Bienestar busca modificar la atención para “millones de yucatecas y yucatecos”, además de ampliar la red médica estatal desde el primer nivel hasta la alta especialidad.

Durante su participación, el director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, informó que la llegada del IMSS-Bienestar a Yucatán permitirá que los 153 centros de salud y hospitales del estado funcionen como una sola red pública para atender a más de 1.2 millones de personas, con medicamentos gratuitos, conectividad y justicia laboral: se regularizarán más de dos mil 500 trabajadores, se crearán tres mil nuevas plazas y se incorporarán más de mil 500 especialistas.

Señaló que el nuevo hospital honra la historia médica del estado y abre una nueva etapa para la salud pública, con capacidad para formar a más de 100 nuevos especialistas en su primer año y una inversión pública superior a cinco mil millones de pesos, sin privatización y con atención garantizada para todas y todos.