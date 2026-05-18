Sheinbaum descarta amenazas o ‘riesgos’ tras entrega voluntaria de funcionarios de Sinaloa a EU

La presidenta Claudia Sheinbaum declaró que no ve ningún “riesgo” o amenaza tras la entrega voluntaria de exfuncionarios del Gobierno de Sinaloa acusados por Estados Unidos de presuntos vínculos con el narcotráfico.

Durante la Conferencia del Pueblo, la mandataria federal fue cuestionada si representa alguna amenaza para el gobierno mexicano la entrega voluntaria a Estados Unidos de Gerardo Mérida y Enrique Díaz, exsecretarios de Seguridad y Finanzas en Sinaloa, respectivamente.

Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa acusado por EU. ı Foto: Especial.

Al respecto, la presidenta aseguró que no, que no ve amenaza ni “riesgo”, pues “fue decisión de ellos entregarse”.

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Sostuvo lo mismo ante el planteamiento de si el gobierno estadounidense llegara a declarar al partido de Morena como una organización terrorista.

🔴La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que no es cierto que en México “hay gobiernos de narcos” como dice Donald Trump.



La mandataira sostuvo que Trump no se refería directamente a su gobierno ni a su persona.pic.twitter.com/vHeHSOitte — Azucena Uresti (@azucenau) May 18, 2026

A propósito, aseguró que, desde 2018, con la llegada a la presidencia de su antecesor, el Gobierno federal dejó de responder a intereses económicos particulares, por lo que son ahora los inconformes y opositores quienes se han encargado de acusar que existe un vínculo con el crimen organizado.

Estados Unidos debe arreglar sus propios problemas primero, insiste

La presidenta enfatizó que las acusaciones de “narcogobierno” han sido reiteradas también por parte del Gobierno de Estados Unidos y su presidente Donald Trump, ante lo cual, reiteró que la respuesta siempre ha sido y será negativa.

Además, enfatizó que Trump nunca ha dicho directamente que el poder presidencial esté “gobernado por narcos”.

Donald Trump, presidente de EU, ha señalado a México por presuntos "narcogobiernos". ı Foto: AP

Frente a la insistencia de tales señalamientos, la mandataria comentó que si Estados Unidos quiere ayudar a México, lo que tiene que hacer es empezar por atender sus problemas, como el elevado consumo de drogas y el trasiego de armas hacia el territorio mexicano.

“Pero por qué están interesados tanto en México? Bueno, que atiendan primero... ¿Qué tienen que atender allá? El consumo, la entrada de armas. ¿Por qué tienen la delincuencia organizada armas de alto poder? ¿De dónde viene? 75 por ciento de las armas, dicho por el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos, vienen de ese país”, declaró.

Rechazó publicaciones con las que se asegura que en el sexenio pasado no hubo resultados de seguridad, pues, dijo, en los registros federales se observa que durante éste se capturó a 39 criminales de alto perfil, y un total de 666 capturas relevantes, mientras que en la administración actual el balance es de 56 y 672.

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