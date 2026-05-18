Sexto golpe de Marina en el Pacífico; incauta 1.5 toneladas de cocaína

La Secretaría de Marina (Semar) aseguró 1.5 toneladas de cocaína y detuvo a cinco personas a 80 millas náuticas, equivalentes a 148 kilómetros, al noroeste de Chiapas, durante operaciones de vigilancia en el Pacífico mexicano.

Según la estimación federal, el aseguramiento equivale a tres millones de dosis y representa una afectación económica superior a 612 millones de pesos para las organizaciones delictivas.

El operativo se realizó en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad. De acuerdo con cifras oficiales, este sería el sexto aseguramiento consecutivo con el que la Marina “niega el uso del mar” a grupos dedicados al tráfico de estupefacientes.

Personal naval de la Armada de México, en funciones de Guardia Costera, detectó y recuperó 50 bultos negros. Cada uno contenía 32 paquetes con una sustancia con características similares a la cocaína, con un peso neto total de mil 587 kilogramos.

Además del cargamento, las autoridades aseguraron una embarcación vinculada con los hechos. Las cinco personas detenidas, la droga y el navío quedaron a disposición de las instancias competentes, que definirán su situación legal e integrarán la carpeta de investigación.

Dichas acciones forman parte de las labores permanentes de vigilancia marítima que realiza la Armada de México para impedir el traslado de sustancias ilícitas en mares y costas nacionales, informó el Gabinete de Seguridad.

Como parte de las acciones para impedir el trasiego de drogas por mar, elementos de @SEMAR_mx realizaron el sexto aseguramiento consecutivo de droga en altamar y detuvieron a cinco personas en aguas de Chiapas.



Se aseguraron 50 bultos con 1.5 toneladas de cocaína y una… pic.twitter.com/j0c5aL2Tn9 — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) May 18, 2026

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FGR