Saúl Monreal causa polémica por cantar junto a músico con playera nazi | VIDEO

Saúl Monreal aparece cantando en un video; en el fondo, el bajista lleva una playera con la esvástica nazi.

En una nueva polémica por el comportamiento de funcionarios públicos en redes sociales, el senador morenista Saúl Monreal causó controversia por subir a sus canales digitales un video cantando junto a un músico con una playera estampada con un símbolo asociado al nazismo.

A través de redes sociales, circuló un video que muestra al senador frente a un micrófono, acompañado de una banda de rock en lo que parece ser un cuarto de estudio. Saúl Monreal y los músicos comienzan a interpretar el tema “Agujetas de color de rosa”, escrito por Ricardo Ochoa e interpretado por Los Hooligans en los años 60.

Saúl Monreal, senador de Morena. ı Foto: FB del senador

No obstante, llamó la atención que, justo al lado del senador, se encuentra de pie el bajista, quien porta una playera roja con el símbolo de la esvástica, asociado con la ideología del nazismo, que imperó en Alemania entre los años 30 y los 40 y fue responsable del genocidio conocido como el Holocausto.

Aunque la esvástica por sí misma no es un símbolo nazi, lo es cuando está colocada en posición de 45 grados, sobre fondo blanco y negro, como se muestra en la playera del músico que acompaña a Saúl Monreal.

🔴 El senador morenista Saúl Monreal generó polémica con un video en el que aparece cantando con el grupo The BadMen, cuyo bajista porta una playera con el símbolo nazi. Esto fue catalogado como una posible incitación al odio. pic.twitter.com/xVDkwiVV41 — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) May 18, 2026

El momento desató controversia en redes sociales, pues lamentaron que el legislador no haya reconocido el símbolo en la playera del músico o, de haberlo hecho, dejarlo pasar.

De acuerdo con los usuarios que compartieron el video, Saúl Monreal lo difundió a través de sus propios canales digitales. Sin embargo, el mismo ya no aparece en los perfiles de Facebook, Instagram o X del legislador.

El senador no ha dado alguna declaración pública sobre este incidente. Tampoco se conoce un perfil de redes sociales del grupo musical en donde se pueda conocer una aclaración de lo sucedido.

Los músicos, según la presentación del mismo senador, se hacen llamar “Bad Men”, traducido al español como “hombres malos”.

Saúl Monreal ha publicado otros momentos de su vida personal en redes sociales, como la ocasión en que compartió un video en donde narra que comenzó a llenar el álbum Panini de la Copa Mundial de Fútbol 2026.

El video, aunque aparentemente inofensivo, recibió críticas de usuarios de redes sociales, quienes le pidieron al senador “ponerse a trabajar” en lugar de seguir este pasatiempo. Además, remarcaron que el llenado del álbum es caro, y requiere varios miles de pesos.

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