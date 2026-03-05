Morena asegura que Saúl Monreal no entrará en encuestas internas para Zacatecas

La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, aseguró que Saúl Monreal no podría competir para ser candidato a la gubernatura de Zacatecas del guinda o de una alianza, debido a que los estatutos del partido prohíben el nepotismo. Además, rechazó que él pueda competir en las encuestas internas.

Añadió que los estatutos del instituto político se modificaron antes del año electoral, con lo que la prohibición de poner un familiar en la boleta no fue únicamente para Saúl Monreal, cuyo hermano David es gobernador de Zacatecas.

“Morena ya tomó una decisión el año pasado, el Consejo Nacional y determinó que lo que es ya hoy una modificación a la Constitución, pero que va a aplicar hasta 2030, que es no llevar a ningún familiar en la boleta en un cargo de manera consecutiva, pues lo íbamos a aplicar desde el 2027, entonces, no. No podría en el caso de él ni de ningún otro familiar participar por parte de Morena ni de una futura alianza, de existir la alianza, ningún familiar”, dijo la líder del partido en el poder en una entrevista en Radio Fórmula.

Ante la petición de Saúl Monreal de competir en la encuesta de Morena para seleccionar a su candidato a la gubernatura, Luisa María Alcalde rechazó que se pueda realizar dicho proceso, sin excepción alguna.

“No se va a dar tampoco ese proceso, pues ya es una definición colectiva del partido. No es una decisión que dependa de una persona, sino que es una adición colectiva y es una regla general. No podría una haber una excepción en su caso”, agregó.

En San Luis Potosí aplica lo mismo

En el caso de San Luis Potosí, dijo que Morena no podría acompañar una alianza con el Partido Verde en el estado si Ruth González decidiera ser candidata, debido a que es la esposa del actual mandatario estatal.

De haber una encuesta que marque a otra persona que no sea familiar del gobernador, Morena, dijo, lo analizaría.

“Pudiese haber un consenso de que se hiciera una encuesta y fuera alguien que no fuera familiar, pero vamos a verlo”, concluyó Luisa María Alcalde.

JVR