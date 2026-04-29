Autopista México-Puebla HOY: Cierres, bloqueos e incidentes este 29 de abril

La autopista México-Puebla podría presentar circulación constante este miércoles 29 de abril, con condiciones mayormente estables; sin embargo, autoridades advierten sobre tramos con tránsito lento en horas pico, principalmente en accesos hacia la Ciudad de México y zonas de alta concentración vehicular.

Estado del tránsito hoy

De acuerdo con reportes de autoridades viales, no se registran cierres totales ni bloqueos en la autopista México-Puebla este 29 de abril. La circulación se mantiene abierta en ambos sentidos, con flujo vehicular moderado, especialmente durante la mañana y la tarde, cuando se incrementa la movilidad por actividades laborales.

A lo largo del día pueden presentarse afectaciones momentáneas, derivadas de incidentes menores como choques por alcance, vehículos descompuestos o maniobras en carriles laterales, lo que puede generar reducciones de velocidad en tramos específicos. Autoridades como CAPUFE y la Guardia Nacional Carreteras mantienen monitoreo permanente para atender cualquier eventualidad.

Zonas con tránsito lento

Los puntos donde se concentra mayor carga vehicular este miércoles incluyen:

La caseta de San Marcos , con flujo constante hacia la CDMX.

Tramos de Chalco, Ixtapaluca y Valle de Chalco , con circulación densa en horas pico.

El acceso por Calzada Ignacio Zaragoza , donde se generan cuellos de botella.

La zona de Río Frío, con reducciones de velocidad en ciertos momentos del día.

En estos sectores, los automovilistas pueden encontrar circulación intermitente o avance a baja velocidad, principalmente durante las primeras horas de la mañana y al final de la jornada laboral.

Condiciones recientes y posibles afectaciones

En días recientes, la autopista México-Puebla registró trabajos de infraestructura y cierres parciales, principalmente en carriles laterales y zonas cercanas al kilómetro 20, como parte de proyectos de movilidad en el oriente del Valle de México.

Aunque estas labores han concluido en su fase principal, autoridades no descartan trabajos de mantenimiento o ajustes menores, así como incidentes viales que puedan generar afectaciones temporales en la circulación. Además, la carga vehicular habitual en días laborales puede provocar retrasos en algunos tramos.

Recomendaciones para automovilistas

Consultar el estado del tráfico en tiempo real antes de salir.

Salir con tiempo suficiente para evitar contratiempos.

Respetar límites de velocidad y señalización.

Mantener distancia entre vehículos y evitar distracciones.

Atender indicaciones de autoridades y personal carretero.

La autopista México-Puebla se mantiene como una de las vialidades con mayor afluencia en el centro del país, por lo que las condiciones pueden cambiar rápidamente a lo largo del día. Autoridades reiteran el llamado a conducir con precaución y mantenerse informados para evitar retrasos en el trayecto.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL