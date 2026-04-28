FGR perfila imputar delitos de armas a ‘El Jardinero’; tiene orden de extradición en EU

La Fiscalía General de la República (FGR) anunció que perfila imputar el delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos a Audias Silva Flores, alias “El Jardinero”, jefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) detenido el pasado 27 de abril en Nayarit.

Aunque la FGR aún está integrando la carpeta de investigación, señaló que el Ministerio Público Federal tiene previsto judicializar la indagatoria en las próximas 48 horas , para presentar al detenido ante un juez de control.

“El Jardinero” cuenta con una orden de detención con fines de extradición en Estados Unidos.

#FGRInforma | La #FGR integra indagatoria por la posible comisión del delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en contra de Audias “N”. Fue detenido en #Nayarit, después de acciones realizadas por parte de elementos del @GabSeguridadMX.



El #MPF tiene… pic.twitter.com/rYJm7qKiUh — FGR México (@FGRMexico) April 29, 2026

En junio de 2025, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Audias Flores Silva, a quien identificó como un alto miembro del CJNG, cercano al fallecido líder y fundador de la organización criminal, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

En ese entonces, el Tesoro señaló que “El Jardinero” operaba en los estados de Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit y Zacatecas, y que controlaba laboratorios para la producción de metanfetamina y otras drogas para ser traficadas desde México a Estados Unidos, específicamente a las células de distribución del CJNG en California, Texas, Illinois, Georgia, Washington y Virginia.

Recompensa ofrecida por información que lleve a la detención de Audias Flores Silva ‘El Jardinero’ ı Foto: Departamento de Estado de Estados Unidos

Audias Flores Silva fue acusado en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia por delitos relacionados con delincuencia organizada, tráfico de drogas y portación de armas .

Además, de acuerdo con autoridades mexicanas, desde 2024 enfrenta una orden de reaprehensión por homicidio en Estados Unidos, donde el Departamento de Estado ofrecía una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que permitiera su captura.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), tras 19 meses de seguimiento e intercambio de información con agencias estadounidenses, el presunto líder criminal fue ubicado en una cabaña en inmediaciones de la comunidad del Mirador, resguardado por más de 60 civiles armados.

No obstante, ante el despliegue operativo, que incluyó más de 500 efectivos y diez aeronaves, los escoltas se dispersaron y elementos de la Secretaría de Marina lograron ubicar a “El Jardinero”, quien intentaba ocultarse en un conducto de desagüe.

“La operación se realizó de manera quirúrgica, sin necesidad de efectuar un solo disparo , sin personas fallecidas, lesionadas ni daños colaterales", destacó la SSPC.

Así fue la detención de "El Jardinero", según lo presentado en conferencia de prensa. ı Foto: Captura de video

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cehr