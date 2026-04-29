› Raspón a Nahle del papá de Cuitláhuac

Y fue Atanasio García Durán, padre del exgobernador morenista de Veracruz, Cuitláhuac García, el que dio tremendo raspón al gobierno de la entidad que encabeza la también morenista Rocío Nahle. “Veo escasa visión de lo que se tiene que hacer”, indicó el también líder de izquierda en la entidad. “Veracruz es un estado, yo creo que el más rico del país, y los recursos que tiene no los veo que se estén activando y destinando en lo que se tiene que hacer, sobre todo, cuando se redujo la deuda y pues eso ya cuenta para mucho”, agregó. García Durán rechazó, durante una entrevista en el Congreso local, las acusaciones de endeudamiento contra el gobierno de su hijo, y defendió que éste se redujo con el apoyo de AMLO. Sin embargo, al cuestionarlo sobre si ahora estaba faltando visión, conocimiento del estado o voluntad política, su respuesta fue: “Todo eso, todo eso”. ¿El que no sea alguien originario de Veracruz puede tener impacto en que no tenga la dimensión de lo que se tiene que hacer?, le soltó una reportera. La respuesta fue: “Pues cuando empezó a decirse eso yo no lo creía, pero ahora lo creo firmemente”. Aaaauch.