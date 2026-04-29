Destapa detención de El Jardinero férrea disputa por control del CJNG

Audias Silva Flores, El Jardinero, consolidó una estructura criminal con alcance regional que combinó control territorial, diversificación de ingresos ilícitos y una estrategia interna para disputar el liderazgo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Reportes federales lo ubican como uno de los mandos con mayor capacidad operativa dentro del grupo, con autonomía suficiente para movilizar personal, armamento y recursos en varios estados del país.

EL DATO: EL CÁRTEL Jalisco Nueva Generación y otros cinco grupos delictivos mexicanos fueron designados por Estados Unidos como organizaciones terroristas.

El titular de la Secretaría de Marina (Semar), Raymundo Morales Ángeles, confirmó que, tras la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, el detenido activó movimientos para escalar posiciones dentro de la organización para sucederlo al frente del cártel.

“Inició la movilización de personal, armamento y recursos con el objetivo de hacerse con el poder”, dijo, y detalló que la estrategia incluyó reposicionar y fortaler su estructura en zonas clave.

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El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, matizó ese escenario y descartó una sucesión única, al explicar que el CJNG opera con varios liderazgos simultáneos: “Éste era uno de los otros mandos que se encuentran al mando del cártel. La estrategia nacional de seguridad, más que encaminada a tener objetivos específicos, está en disminuir la violencia y a detener los delitos que afectan a la ciudadanía”.

La proyección de Silva Flores se apoyó en un esquema de extorsión sistemática dirigido a transportistas, operadores logísticos y empresas que cruzaban corredores bajo su influencia. Estableció reglas precisas para el tránsito en esas rutas: cada traslado debía notificarse con anticipación, con datos del vehículo, identidad del conductor, tipo de carga y destino final.

TRABAJO ARDUO

Las acciones para capturar al liderazgo del CJNG.

2024

OCTUBRE. La Semar inicia labores de inteligencia para su captura.

2025

ENERO. Se identifican patrones de movilidad del objetivo en Trapiche, Nayarit.

2026

ABRIL 25 . Se identifica al sujeto llegando al lugar a bordo de una camioneta.

ABRIL 27. Se da la orden para poner en marcha el operativo de captura en El Mirador, Nayarit.

Con ello, el grupo fijaba cuotas obligatorias que se cubrían de forma periódica para permitir el paso. Quien incumplía enfrentaba amenazas, retención de unidades o agresiones contra conductores.

Ese mecanismo garantizó ingresos constantes y, al mismo tiempo, permitió vigilar corredores estratégicos del occidente del país bajo un modelo coercitivo que simulaba protección. La presión sobre transportistas elevó costos y afectó cadenas de suministro en la zona de control.

Las investigaciones federales vinculan a este grupo con una amplia gama de delitos: desde narcotráfico y extorsión, a secuestro, despojo de propiedades, robo, tráfico de armas y comercialización ilegal de hidrocarburos. Ello permitió sostener flujos financieros constantes y reducir la dependencia de un solo mercado ilícito.

El despliegue territorial de la red se concentró en Jalisco, Nayarit, Zacatecas y Michoacán, con extensiones hacia Guerrero, Puebla y Tlaxcala. Desde esos puntos, el grupo mantuvo control sobre la producción y trasiego de drogas sintéticas, en particular metanfetaminas, cocaína y heroína con destino a Estados Unidos. La ubicación de estos corredores resultó estratégica para conectar centros de producción con rutas de exportación.

La estructura contaba con una logística que incluía laboratorios clandestinos, aeronaves, pistas de aterrizaje y corredores de movilidad bien definidos, lo que le permitió sostener operaciones de alto volumen y consolidar una presencia de alcance regional y proyección internacional.

LA ESTRATEGIA Nacional de Seguridad, más que encaminada a tener objetivos específicos, lo está en disminuir la violencia y en detener los delitos que afectan a la ciudadanía OMAR GARCÍA HARFUCH Secretario de Seguridad



A LA MUERTE de El Mencho inició la movilización de personal, armamento y recursos, con el objetivo de hacerse con el poder de la organización delictiva RAYMUNDO MORALES Secretario de Marina



BLINDAJE. Diecinueve meses de inteligencia derivaron en un operativo que no sólo aseguró la captura de Audias Silva, sino que activó un blindaje regional inmediato. Desde octubre de 2024, autoridades navales siguieron patrones de movilidad y delimitaron zonas de influencia; lo que permitió identificar al menos 45 puntos vinculados a su entorno, clave para cerrar el cerco sin margen de escape.

El operativo en Nayarit duró dos horas y cerró el perímetro sin fisuras. Fuerzas federales bloquearon accesos con apoyo aéreo constante. El objetivo huyó a pie y trató de ocultarse en un desagüe, pero el seguimiento desde helicópteros y el cerco en tierra aseguraron su captura.

5 Millones de dólares de recompensa ofrece EU por su captura

Después, se activó un dispositivo de contención para evitar reacciones del CJNG. En Nayarit y zonas limítrofes de Jalisco se reportaron intentos de narcobloqueo que no escalaron; el saldo se limitó a seis vehículos y seis comercios incendiados, sin personas lesionadas.

La respuesta incluyó el despliegue de cuatro mil elementos en puntos estratégicos del occidente del país, como carreteras, cárceles y zonas urbanas. De forma paralela, la Marina movilizó más de 25 mil efectivos de manera preventiva para blindar ciudades ante posible violencia.

EL TIP: EL EJÉRCITO y la Guardia Nacional mantienen más de 107 mil elementos desplegados en distintas regiones del país en labores de seguridad, de los que 7 mil están en Jalisco.

Autoridades mantienen el despliegue y prevén incrementarlo en el corto plazo, con énfasis en regiones de alto riesgo y eventos de gran escala, como el Mundial de Futbol. El Gobierno federal sostiene que la captura golpea una estructura clave del CJNG, mientras el operativo y el blindaje posterior marcaron un control territorial que evitó una escalada de violencia.

En el plano judicial, Silva Flores enfrenta una orden de detención provisional con fines de extradición solicitada por la Corte del Distrito de Columbia, Estados Unidos, por delitos relacionados con delincuencia organizada, tráfico de drogas y portación de armas. En México, suma una orden de reaprehensión por homicidio, además de diversas investigaciones en curso que podrían ampliar el catálogo de cargos en su contra.

La Fiscalía General de la República (FGR) perfila la primera imputación por presunta violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. El Ministerio Público Federal prevé presentarlo ante un juez de control dentro del plazo constitucional de 48 horas. Esa audiencia definirá si enfrenta proceso penal en territorio nacional mientras avanzan las solicitudes internacionales.

Por: Elizabeth Hernández

Un seguimiento que inició en 2024, se intensificó en abril de este año y culminó en cuestión de horas, lo que permitió la detención en Zapopan de César Alejandro “N”, alias El Güero Conta, señalado como el principal operador financiero de una facción del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La captura, basada en inteligencia militar y vigilancia técnica, se ejecutó sin generar reacciones violentas en el estado.

La operación se diseñó para ejecutarse de forma simultánea con la captura de Audias Silva Flores, alias El Jardinero, en Nayarit. Según la Secretaría de la Defensa Nacional, esta sincronización buscó reducir la capacidad de reacción del grupo criminal y evitar reacomodos inmediatos en su estructura.

EL DATO: SEGÚN la organización civil GITOC el CJNG tiene presencia en 27 estados, pero según un informe de la DEA, opera en todo México y tiene presencia en más de 40 países.

El secretario Ricardo Trevilla Trejo explicó que la investigación formal arrancó el 5 de julio de 2024, cuando la Fiscalía Especializada en materia de Delitos contra la Salud (FEMDO) de la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación contra el sospechoso. A partir de ese momento, el Ejército desplegó labores de seguimiento para identificar su red de movilidad, domicilios y entorno cercano.

OBJETIVO RELEVANTE

Algunas de las labores que desarrollaba el detenido para su facción.

PRINCIPAL OPERADOR financiero y hombre de confianza de Audias “N”.

ERA RESPONSABLE del lavado de dinero, recursos que utilizaba para adquirir armamento, aeronaves, embarcaciones, ranchos y propiedades.

OPERABA MECANISMOS mediante corredores financieros, familiares, socios y empresas fachada, con los que ocultaba activos y recursos de procedencia ilícita.

CONSTRUÍA REDES empresariales aparentemente legales y fortalecía la capacidad logística, operativa y financiera de la organización criminal.

Con el avance de las indagatorias, personal militar detectó que el operador financiero utilizaba al menos tres inmuebles en el municipio de Ahualulco de Mercado. Ese hallazgo permitió definir patrones de comportamiento y establecer puntos de vigilancia fija y móvil, clave para acotar sus desplazamientos.

La fase crítica se activó en abril de este año. El día 19, mediante trabajos de campo, seguimiento técnico y vuelos de reconocimiento, autoridades colocaron bajo observación dos domicilios en Zapopan vinculados a familiares de El Güero Conta. Tres días después, se pudo ubicar el inmueble donde residían su esposa e hijos, dato que consolidó el cerco operativo de las autoridades.

El operativo final se ejecutó el lunes 27 de abril. Al mediodía, fuerzas federales confirmaron la presencia de César Alejandro “N” en uno de los domicilios bajo vigilancia. Minutos después, el sospechoso salió del lugar, lo que activó un seguimiento controlado con apoyo aéreo de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM).

Poco después de las 14:00 horas, elementos de la Guardia Nacional, a través de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata —unidad entrenada para intervenciones urbanas—, interceptaron al operador financiero y concretaron la detención en tan solo unos minutos.

Durante la intervención, autoridades aseguraron un arma larga, 50 cartuchos, mil dosis de metanfetamina, 60 mil pesos en efectivo, tres teléfonos celulares y un vehículo. El detenido quedó a disposición de la FGR en Guadalajara.

El despliegue incluyó la activación de un plan antibloqueo previamente preparado, con presencia de fuerzas federales en puntos estratégicos de Jalisco. Este dispositivo permitió contener cualquier intento de respuesta violenta tras la detención, un contraste significativo frente a otras capturas de alto perfil en dicha entidad.

Investigaciones vinculan al detenido con la administración de recursos provenientes del narcotráfico y otras actividades ilícitas, entre ellas secuestro, extorsión y tráfico de armas.

De acuerdo con el secretario de la Defensa, el papel de El Güero Conta consistía en canalizar ingresos ilícitos hacia la compra de aeronaves, embarcaciones, ranchos e inversiones en tequileras para encubrir el origen del dinero.

Por: Yulia Bonilla

LA CAPTURA de Audias “N”, alias El Jardinero, que era considerado como posible sucesor de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, para encabezar el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), es muestra de la coordinación entre el Gabinete de Seguridad y las tareas que ha emprendido para dar con líderes criminales, consideró la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Dijo que las operaciones son relevantes y “muestran, primero, la coordinación del Gabinete de Seguridad federal, mucha coordinación entre Defensa, Marina, y todas las instituciones. Lo que tiene que ver con poner el avance de la inteligencia e investigación en el país, que es uno de nuestros ejes y los resultados que se dan”.

La mandataria federal remarcó en conferencia que no sólo fue la captura de un criminal mayor, sino de todas las actividades delincuenciales en las que incurría.

520 Elementos participaron en la operación en Nayarit

El día de hoy en Zapopan, Jalisco, Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional @Defensamx1 detuvieron a César Alejandro N, alias “El Güero Conta”, identificado como operador financiero de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, jefe regional del CJNG.… pic.twitter.com/ZHUC4ob22s — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) April 28, 2026

“No solamente es que se detenga a un personaje de la delincuencia organizada, un presunto delincuente mayor. Lo que representaba esta persona en términos de extorsión, de robo y de tráfico de estupefacientes, pero para la gente lo que significaba en términos de extorsión y otros delitos”, declaró la mandataria.

En una operación planeada, desarrollada y ejecutada por la Secretaría de Marina @SEMAR_mx , a través de sus Fuerzas Especiales, fue detenido en Nayarit Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”.



Cuenta con orden de aprehensión en México y también es requerido por autoridades de… pic.twitter.com/5jqtX53Rzn — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) April 27, 2026

The arrest of Audias Flores-Silva, “El Jardinero,” a key leader of the violent CJNG, marks an important step against those who profit from fentanyl and drive violence in our communities. Actions like this are essential to ensuring that those who traffic drugs are held… pic.twitter.com/E6hrg62uMT — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) April 27, 2026

El Jardinero fue detenido durante un operativo que derivó de trabajos de inteligencia e investigación que se extendieron por más de 19 meses, pero también producto del intercambio de información con agencias de Estados Unidos.

Para su arresto se desplegaron a más de 500 elementos de las Fuerzas Armadas y helicópteros, alrededor de una cabaña en Nayarit, donde estaba refugiado.

El gobierno de EU ofrecía una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que ayudara a la captura de Flores Silva, ya que se le responsabilizó de encargarse de las áreas de producción de metanfetaminas, las cuales son enviadas de manera ilegal a dicho país.