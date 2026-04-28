Sheinbaum destaca caída de ‘El Jardinero’ y ‘El Güero Conta’ como resultado de coordinación en seguridad

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó la detención de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, y de César Alejandro “N”, conocido como “El Güero Conta”, como resultado de la coordinación entre las instituciones federales de seguridad, en lo que consideró un avance relevante en el combate al crimen organizado.

En la Conferencia del Pueblo, la mandataria subrayó que “ayer hubo dos detenciones muy, muy relevantes”, en referencia a ambos perfiles vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Adelantó que el Gabinete de Seguridad ofrecerá una conferencia de prensa para ampliar la información sobre estos operativos.

Asimismo, remarcó que no sólo fue la captura de un criminal mayor, sino de todas las actividades delincuenciales en las que incurría.

“No solamente es que se detenga un personaje de la delincuencia organizada, un presunto delincuente mayor. Lo que representaba esta persona en términos de extorsión, de robo y de tráfico de estupefacientes, pero para la gente lo que significaba en términos de extorsión y otros delitos”, declaró.

El día de hoy en Zapopan, Jalisco, Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional @Defensamx1 detuvieron a César Alejandro N, alias “El Güero Conta”, identificado como operador financiero de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, jefe regional del CJNG.… pic.twitter.com/ZHUC4ob22s — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) April 28, 2026

Sheinbaum señaló que estas acciones reflejan, en primer lugar, la coordinación de todo el Gabinete de Seguridad federal, así como el avance en materia de inteligencia e investigación en el país, elementos que forman parte de los ejes de su estrategia en la materia. También enfatizó que estos resultados derivan del trabajo conjunto entre dependencias.

De acuerdo con información oficial, la captura de “El Jardinero” se llevó a cabo en el estado de Nayarit como resultado de labores de inteligencia y operativos coordinados. En tanto, “El Güero Conta” es identificado como presunto operador financiero dentro de la misma estructura criminal.

En una operación planeada, desarrollada y ejecutada por la Secretaría de Marina @SEMAR_mx , a través de sus Fuerzas Especiales, fue detenido en Nayarit Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”.



Cuenta con orden de aprehensión en México y también es requerido por autoridades de… pic.twitter.com/5jqtX53Rzn — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) April 27, 2026

El lunes, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, indicó que la captura de “El Jardinero” se logró a partir de un despliegue operativo encabezado por Fuerzas Especiales de la Secretaría de Marina.

Añadió que el detenido cuenta con orden de aprehensión en México y es requerido por autoridades de Estados Unidos con fines de extradición, donde incluso se ofrecía una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que llevara a su captura.

En un segundo operativo, Omar García Harfuch confirmó la detención de César Alejandro “N”, alias “El Güero Conta”, identificado como operador financiero de “El Jardinero”. El arresto se realizó en Zapopan, Jalisco, con la participación de elementos del Ejército mexicano, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional.

De acuerdo con la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Flores Silva era un colaborador cercano de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, y tenía bajo su responsabilidad la toma de decisiones de alto nivel dentro de la organización criminal.

Asimismo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo ha catalogado como un “importante narcotraficante extranjero” y lo incluyó en su lista de sanciones a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

The arrest of Audias Flores-Silva, “El Jardinero,” a key leader of the violent CJNG, marks an important step against those who profit from fentanyl and drive violence in our communities. Actions like this are essential to ensuring that those who traffic drugs are held… pic.twitter.com/E6hrg62uMT — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) April 27, 2026

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MSL