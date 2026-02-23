¿Quién es Audias Flores Silva ‘El Jardinero’, podría ser el sucesor de ‘El Mencho’?

Este 22 de febrero por la mañana las fuerzas federales realizaron un operativo en Tapalpa, Jalisco, y durante este Nemesio Oseguera Cervantes y otros seis miembros del CJNG fueron abatidos.

De acuerdo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal, Omar García Harfuch, durante el operativo que realizaron este domingo también resultaron muertos 25 elementos de la Guardia Nacional, un custodo y un elemento de la Fiscalía del Estado.

De acuerdo con un documento de la Secretaría de Defensa Nacional, “El Mencho” fue abatido este domingo luego de que “se lograra ubicar a un hombre de confianza de una de las parejas sentimentales” del capo.

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es considerado como uno de los grupos delictivos más peligrosos de México, por lo que el gobierno de Estados Unidos ha designado a varios de sus miembros como objetivo del NRP.

Desarrollo de la operación del 22 de febrero ı Foto: Sedena

¿Quién es Audias Flores Silva ‘El Jardinero’?

Audias Flores Silva nació el 19 de noviembre de 1980 en Michoacán, México, actualmente es conocido bajo alias como “El Jardinero”, “Comandante”, “El Bravo 2” “Audi” y “Mata Jefes”, y es uno de los líderes del CJNG más buscados por el gobierno estadounidense desde abril del 2021.

“El Jardinero” es señalado como uno de los presuntos líderes del CJNG, “una violenta Organización Criminal Transnacional que opera en México. El CJNG es considerado la organización de narcotráfico (DTO por sus siglas en inglés) más violenta que opera actualmente en México y tiene la mayor capacidad de tráfico de cocaína, heroína y metanfetamina.”

Audias Flores Silva ‘El Jardinero’ ı Foto: Departamento de Estado de Estados Unidos

Asimismo, se señala a Flores Silva es un objetivo designado del Programa de Recompensas por Narcóticos (NRP por sus siglas en inglés) del Departamento de Estado de Estados Unidos, y es señalado como una persona que tiene una relación cercana con Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder y fundador del CJNG.

De acuerdo con el comunicado de prensa del Departamento de Estado de Estados Unidos publicado el 18 de junio del 2025; en el que se emite una sanción para cinco líderes del CJNG, Flores Silva “controla laboratorios clandestinos utilizados para producir metanfetamina y otras drogas ilegales que se trafican a Estados Unidos.”

Recompensa ofrecida por información que lleve a la detención de Audias Flores Silva ‘El Jardinero’ ı Foto: Departamento de Estado de Estados Unidos

Debido a esto, se ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares a quien proporcione informació que conduzca hacia el arresto de Audias Flores Silva, esto luego de que se registrara el asesinato de un creador de contenido durante una transmisión en vivo.

Una investigación de la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI por sus siglas en inglés) señala que “El Jardinero” tiene una participación activa dentro del CJNG.

Audias Flores Silva señalado como lider del CJNG ı Foto: Departamento del Tesoro de Estados Unidos

Se precisa que Flores Silva presuntamente controla laboratorios de fabricación de sustancias ilícitas; y supervisa aeronaves, camiones de remolque y vehículos que transportan y distribuyen narcóticos en varios estados de Estados Unidos.

La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) señala a Audias Flores Silva como uno de los líderes del CJNG, junto con “El Mencho”, por presuntamente pertenecer a una red de fraude de tiempos compartidos.

Debido a la cercanía que presuntamente tenía Audias Flores Silva con “El Mencho”, y la participación dentro de las operaciones y logística del CJNG que ha sido señalada por las autoridades, este perfila como uno de los posibles sucesores de Nemesio Oseguera Cervantes.

Personas y empresas señaladas de fraude por tiempos compartidos ı Foto: OFAC

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.