Reportan nueva hospitalización de Jesús Murillo Karam por derrame cerebral; estaría grave

El exprocurador General de la República (PGR, por sus extintas siglas), Jesús Murillo Karam, habría sido hospitalizado nuevamente por un derrame cerebral, y su estado de salud sería grave, de acuerdo con reportes de la prensa nacional.

De acuerdo con medios como El Universal Hidalgo y Quadratin, Murillo Karam fue trasladado de emergencia desde su domicilio en Lomas de Chapultepec hasta el Hospital Ángeles Pedregal en la Ciudad de México.

La causa habría sido un derrame cerebral y, según reportes, su estado de salud sería grave. No obstante, las evaluaciones médicas siguen en curso, por lo que el pronóstico de salud se mantiene estrictamente reservado.

🚨Se reporta que el exgobernador de Hidalgo, Jesús Murillo Karam, fue internado en un hospital de la Ciudad de México tras sufrir, presuntamente, un derrame cerebral.



De acuerdo con información preliminar, el también exprocurador general de la República fue trasladado de… pic.twitter.com/1lk16w9hdA — Azucena Uresti (@azucenau) April 18, 2026

Murillo Karam, quien enfrenta un proceso por varias causas relacionadas con el Caso Ayotzinapa de 2014, se encuentra desde 2024 en prisión domiciliaria. Lo anterior debido a que un juez le concedió el beneficio de seguir el proceso en su casa debido a su avanzada edad (78 años) y el deterioro constante de su salud.

Fue detenido el 19 de agosto de 2022 y puesto bajo prisión domiciliaria en abril de 2024, por lo que estuvo recluido aproximadamente 20 meses antes de que se le permitiera el resguardo domiciliario.

El exprocurador enfrenta dos procesos vinculados a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en 2014. Se le acusa de ser el arquitecto de la llamada “verdad histórica”, la cual, según las investigaciones actuales de la FGR (antes PGR), se construyó mediante la tortura de detenidos y la manipulación de evidencias para cerrar el caso rápidamente.

Por otro lado, se le acusa de delitos contra la administración de justicia por las irregularidades cometidas durante su gestión al frente de la PGR mientras supervisaba la investigación del caso.

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