“No vamos a desalojar porque es lo que quieren”: Presidenta

La Presidenta Claudia Sheinbaum descartó que su Gobierno vaya a desalojar el plantón que mantiene la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en las inmediaciones del Zócalo capitalino, al considerar que una acción de esa naturaleza respondería a la estrategia de confrontación de algunos grupos dentro del movimiento magisterial.

Desde Coatzacoalcos, Veracruz, la mandataria federal sostuvo que su administración privilegiará el diálogo y la atención de las demandas por la vía institucional: “Hay una parte de estas manifestaciones que tiene que ver más con provocación. No vamos a desalojar, porque eso es lo que quieren”, afirmó durante su conferencia.

El Dato: Ante el plantón que mantiene la CNTE en calles aledañas al Zócalo capitalino, la Presidenta consideró que está garantizado el acceso de los aficionados al Fan Fest.

En ese contexto, defendió la política salarial de su administración hacia los docentes al asegurar que en los últimos dos años se han otorgado incrementos “que no se habían dado históricamente”, al tiempo que sostuvo que entre las principales demandas de la CNTE, es lograr un aumento salarial del 100 por ciento, lo cual es inviable debido a las limitaciones del presupuesto público.

La Presidenta destacó que, a diferencia de los gobiernos neoliberales, cuando los incrementos salariales para los docentes rondaban entre 3 y 4 por ciento, en la actual administración se han otorgado aumentos significativamente mayores: “Nosotros en dos años hemos dado un aumento salarial que no se había dado históricamente: un año 10 por ciento y el otro 9 por ciento”.

Explicó que los incrementos salariales del sector público están sujetos a la disponibilidad de recursos del Estado y provienen de los contribuyentes: “Evidentemente está determinado por el presupuesto público, por la cantidad de ingresos que vienen de las y los mexicanos que conforman el presupuesto público y que permiten dar los aumentos”.

Respecto a la exigencia de la CNTE de derogar la reforma al ISSSTE de 2007 y regresar al esquema de pensiones previo, reconoció que ello implicaría un gasto considerable para las finanzas públicas.

La mandataria federal defendió la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar impulsado durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, al considerar que representa un esfuerzo importante para mejorar los ingresos de los trabajadores en retiro.

Además, anunció que el Gobierno federal impulsa una nueva propuesta para fortalecer el sistema pensionario de los trabajadores del Estado mediante el fortalecimiento del Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado (Pensionissste) y la creación de una aseguradora pública especializada en el pago de los trabajadores en retiro.

“Es una nueva propuesta que se hizo” a la CNTE “y de todas maneras la vamos a impulsar, porque es algo benéfico para los trabajadores del Estado”, manifestó.

También explicó que: “Las aseguradoras garantizan la entrega de las pensiones una vez que el maestro se retira en un esquema de mucho mayor beneficio para los trabajadores del Estado en su retiro”.

Sheinbaum Pardo señaló que la propuesta al sistema de pensiones busca avanzar hacia un modelo más solidario y con mayores beneficios para los servidores públicos al momento de su jubilación, independientemente de las negociaciones que mantiene actualmente el gobierno con la disidencia magisterial.

También aseguró que el diálogo con los docentes continúa más allá de las movilizaciones de la CNTE y destacó el trabajo de las mesas tripartitas en distintas entidades federativas para atender demandas específicas del magisterio disidente en todo el país.

Al respecto, los titulares de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado, de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez y el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, destacaron que se han mantenido en una jornada intensa de diálogo con el magisterio para la construcción de acuerdos.

En sus mensaje, Rodríguez Velázquez, destacó que el gobierno democrático de la Presidenta Claudia Sheinbaum atiende las demandas legítimas y justas, encausadas por la vía pacífica, sobre las que siempre tendrán una respuesta responsable.

Al puntualizar que la ruta para alcanzar acuerdos es el diálogo, afirmó que el Gobierno federal mantiene su disposición para llegar a soluciones en beneficio del magisterio y de millones de estudiantes.

Martí Batres expuso la idea de fortalecer Pensión ISSSTE para beneficio de las cuentas individuales de los trabajadores como una de las propuestas que llevaron a la mesa de diálogo con la CNTE.

En el debate también se planteó la creación de una aseguradora pública especializada en el pago de pensiones, para garantizar que el maestro se retire en un esquema de “mucho mayor beneficio”, como lo aseguró la Presidenta al defender las negociaciones planteadas a los docentes por los secretarios de Estado.

“Es una nueva propuesta que se hizo a la CNTE, y de todas maneras la vamos a impulsar, porque es algo benéfico para los trabajadores del Estado”, manifestó la Jefa del Ejecutivo, quien acentuó que para “avanzar en un esquema más solidario, el ISSSTE planteó la posibilidad de que hubiera una aseguradora”, explicó, que administre las pensiones de los trabajadores del estado.

Sheinbaum Pardo resaltó que las aseguradoras garantizan la entrega de las pensiones “una vez que el maestro se retira en un esquema de mucho mayor beneficio para los trabajadores del Estado en su retiro”.

Y reivindica el papel de la escuela pública

| Redacción |

DURANTE SU CONFERENCIA de prensa en Veracruz, la Presidenta Claudia Sheinbaum reivindicó el papel de las maestras y maestros como el principal pilar de la educación en México y rechazó la idea de que las escuelas privadas sean superiores a las públicas, al asegurar que la calidad educativa del país descansa en el trabajo del magisterio nacional.

Durante la entrega de apoyos para útiles y uniformes escolares de la beca Rita Cetina en Minatitlán, Veracruz, con una inversión de nueve mil 400 millones de pesos, la mandataria defendió la universalidad de las becas para la educación básica y llamó a reconocer la contribución histórica de las mujeres mexicanas.

Ante la comunidad escolar, sostuvo que existe la creencia de que las escuelas particulares ofrecen una mejor educación, pero afirmó que esa percepción es equivocada: “Ya ven que nos dicen: ‘Son mejores las escuelas privadas, las particulares’. ¿Han oído eso? Pues es falso. La mejor escuela es la escuela pública”.

Además, atribuyó esa fortaleza al trabajo de las y los docentes del país: “¿Y saben por qué? Por las maestras y los maestros, por el magisterio nacional, que dedica su vida a educar a las niñas y a los niños”.

De izq. a der.: Rocío Nahle, mamá e hijo beneficiarios con Claudia Sheinbaum y Leticia Ramírez, ayer. ı Foto: Especial|

Durante el evento, destacó que su administración ya garantiza becas para estudiantes de preparatoria a través de la beca Benito Juárez y para alumnos de secundaria mediante la beca Rita Cetina, mientras que ahora se entrega el apoyo para útiles y uniformes a estudiantes de primaria.

La Presidenta explicó que el programa lleva el nombre de Rita Cetina, una maestra yucateca del siglo XIX que impulsó el acceso de las mujeres a la educación y defendió sus derechos: “Las niñas son iguales que los niños, también tienen que ir a la escuela igual que los niños”, señaló al reconocer la lucha de la educadora.

Destacó que, como la primera mujer en ocupar la Presidencia de la República, busca reconocer a las que contribuyeron con la construcción del país: Ahora es tiempo de mujeres, también de hombres, pero es tiempo de mujeres. Porque por primera vez hay una mujer Presidenta”.

Mencionó a figuras como Elvia Carrillo Puerto, Margarita Maza, Leona Vicario y Josefa Ortiz de Domínguez, y alentó a las niñas presentes a perseguir sus metas.

“Nunca piensen que por ser mujer no pueden cumplir sus sueños. Las mujeres y los hombres podemos ser lo que queramos ser”, expresó.

También defendió la entrega universal de becas y rechazó que los apoyos educativos deban condicionarse al desempeño académico: “No se puede evaluar igual a todas las niñas y los niños. Hay niños que no llegaron desayunados a la escuela, pues cómo les vamos a pedir lo mismo que quien llegó desayunado”.

Sostuvo que los apoyos deben entregarse: “Todos parejitos, todos igualitos, la beca es universal para todas las niñas y niños que estudian en primaria pública”.