¿Quién es Ulises Bravo, hermano de Cuauhtémoc Blanco y de que se le acusa?

El nombre de Ulises Bravo Molina, exdirigente de Morena en Morelos y medio hermano del exgobernador y exfutbolista Cuauhtémoc Blanco Bravo, volvió a ocupar la atención pública luego de que obtuviera una suspensión provisional dentro del juicio de amparo que promovió contra el proceso penal que enfrenta.

La resolución judicial detuvo de manera temporal el avance del procedimiento penal mientras un juez federal determina si concede o no una suspensión definitiva. Sin embargo, esta medida no significa que el caso haya concluido ni que se haya resuelto el fondo de la acusación.

¿Quién es Ulises Bravo?

Ulises Bravo Molina desarrolló su carrera en la política, a diferencia de su medio hermano Cuauhtémoc Blanco, quien alcanzó notoriedad como futbolista profesional antes de incursionar en la vida pública.

De profesión licenciado en Derecho, inició su trayectoria política dentro del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Ciudad de México. Posteriormente se incorporó a Morena, partido en el que llegó a desempeñarse como dirigente estatal en Morelos.

Ulises Bravo Molina ı Foto: Facebook Ulises Bravo

¿De qué se le acusa a Ulises Bravo?

El proceso deriva de una denuncia presentada por Liu León Luna, expareja sentimental de Ulises Bravo y madre de su hija, quien lo señaló por presuntos hechos de violencia familiar ocurridos entre 2020 y 2023. El caso continúa en el ámbito judicial y el exdirigente permanece sujeto al procedimiento.

La causa penal tomó un nuevo rumbo el pasado 4 de julio, cuando la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos revocó un auto de no vinculación previamente emitido por un juez de control y determinó vincularlo a proceso.

Aunque continuará el procedimiento penal, Ulises Bravo permanece en libertad bajo las medidas cautelares impuestas por la autoridad judicial.

Recientemente, el exdirigente promovió un juicio de amparo ante el Juzgado Sexto de Distrito del Décimo Octavo Circuito del Poder Judicial de la Federación en Morelos, donde obtuvo una suspensión provisional.

Ulises Bravo Molina ı Foto: Cuartoscuro

Esta resolución ordena detener temporalmente el avance de la etapa intermedia del proceso penal y aplazar la apertura del juicio oral mientras se analiza si procede otorgarle una suspensión definitiva.

Por su parte, Ulises Bravo ha sostenido públicamente que el procedimiento responde a una supuesta persecución política. Incluso señaló a la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, y al exfiscal estatal Uriel Carmona Gándara de intervenir en el caso, acusaciones que la mandataria ha rechazado.

Hasta el momento, la investigación judicial continúa y corresponderá a las autoridades determinar la responsabilidad penal del exdirigente conforme avance el proceso.

🚨⚖️ Juez federal frena temporalmente el proceso penal contra Ulises Bravo



Ulises Bravo Molina , ex dirigente de Morena en Morelos, obtuvo una suspensión provisional al promover un juicio de amparo contra el auto de vinculación a proceso que le fue dictado por el presunto delito… pic.twitter.com/iwfYOB4wtd — Pepe Montes (@PepeMontes11) July 27, 2026

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