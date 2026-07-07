Cuauhtémoc Blanco genera polémica por baile en un centro nocturno | VIDEO

Un video difundido en redes sociales generó polémica entre los usuarios al mostrar al diputado federal Cuauhtémoc Blanco al interior de un centro nocturno. En la grabación se observa al legislador morenista bailando y conviviendo con otras personas.

El video de Cuauhtémoc Blanco en un centro nocturno

En las imágenes que se viralizaron se aprecia a Cuauhtémoc Blanco bailando al ritmo de música urbana, presuntamente reguetón, rodeado de sus acompañantes.

Durante la grabación también se observa al legislador de Morena apoyarse en una mesa mientras continúa con el baile.

Hacia el final del video, Cuauhtémoc Blanco aparentemente nota que lo están grabando, por lo que se incorpora e intenta alejarse del encuadre de la cámara.

Hasta el momento se desconoce la fecha exacta en la que se captó el material, por lo que no existe certeza de que corresponda a días recientes.

Tampoco se ha precisado el lugar o la ciudad donde se localiza el establecimiento.

Los usuarios en redes sociales aseguraron que detrás del exfutbolista se encuentra el exportero Jonathan Orozco, aunque esto no cuenta con un respaldo oficial.

Por el momento, el Cuauhtémoc Blanco no ha emitido ningún posicionamiento sobre la autenticidad del video ni sobre el contexto en el que se registró.

🚨 Cuauhtémoc Blanco, de nuevo en la polémica. El diputado federal fue captado en un centro nocturno; las imágenes de su comportamiento se viralizaron y reavivaron el debate en redes sociales. https://t.co/teBbUI4cTb — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) July 7, 2026

Polémica de Cuauhtémoc Blanco por la agresión a su camioneta

La difusión de este nuevo video ocurrió poco después de que Blanco protagonizara otra controversia, mientras se desarrollaba el Mundial 2026, en la Ciudad de México.

El legislador sufrió agresiones por parte de integrantes de la Asamblea Antimundialista, cuando se dirigía al partido de la Selección Mexicana contra Inglaterra en el Estadio Ciudad de México.

En las grabaciones de ese incidente se observa cómo los manifestantes rodearon su camioneta, realizaron pintas en la carrocería y lanzaron consignas en su contra.

“Nunca agredí a los manifestantes”, sostuvo Cuauhtémoc Blanco en un comunicado posterior al ataque al morenista.

El diputado aclaró en su mensaje escrito que su única prioridad en ese momento fue proteger a su esposa, hijos y demás familiares que viajaban con él al interior del vehículo.

Sobre este hecho, Las autoridades correspondientes no han reportado detenidos por los daños materiales causados a la camioneta del exjugador y leyenda del América.

#CoberturaReta | Manifestantes increparon en Periférico Sur al ex gobernador y actual diputado de #Morena Cuauhtémoc Blanco, que se dirigía al estadio. Exigen justicia por el asesinato de Samir Flores Soberanes y por las acusaciones de violación que tiene el exfutbolista.



🧵👇🏼 pic.twitter.com/Kxxom0q3U6 — RETA | Red Trinacional Antimundial (@RetaAlMundial) July 5, 2026

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JVR