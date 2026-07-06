• El Cuau “asesino”

Con la novedad de que Cuauhtémoc Blanco, quien suele entrar y salir casi de cualquier sitio sin mayor problema, ayer sí enfrentó un obstáculo cuando iba hacia el estadio, acompañado de su familia, a bordo de una camioneta machuchona. Resulta que integrantes de la llamada Asamblea Antimundialista, ­—un conjunto de colectivos que se han sumado para protestar contra la realización del Mundial— lo atajó en Periférico y le vandalizó su vehículo. Además de pintarle con aerosol un símbolo de anarquía y la leyenda “FIFA go home”, algunas personas lo fueron a encarar directamente y a gritarle: “¡asesino, asesino!”, y “¡Samir vive!” —esta última en alusión al activista Samir Flores, quien fue víctima de homicidio en Morelos en 2019 cuando el morenista era gobernador—. El futbolista primero se bajó del vehículo a encarar a los manifestantes, pero luego optó por dar un paso atrás y retirarse en sentido contrario mientras le llovían piedras. Ahora sí se las vio negras el legislador, nos comentan.

• Veracruz, peligro para periodistas

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Como no se daba desde finales del sexenio del priista Javier Duarte, sentenciado a nueve años de prisión por lavado de dinero y asociación delictuosa, Veracruz se convirtió nuevamente en un peligro para la prensa. En el año ha habido en el país tres asesinatos de periodistas y todos se han cometido en la entidad gobernada por la morenista Rocío Nahle. Apenas el fin de semana pasado se confirmó que Roxana Guzmán fue la víctima 34 en la entidad en los últimos 25 años. Y en esta coyuntura resaltan dos hechos: los desencuentros de la mandataria con los reporteros, cada vez que éstos le preguntan sobre la situación de inseguridad en el estado o las protestas ciudadanas, y el dato que hoy da a conocer La Razón, que refleja la vulnerabilidad de los comunicadores: entre 2024 y 2025, este último el primero de la administración nahlista, la cantidad de medidas de protección dictadas por la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas se redujo en una proporción de cuatro veces. Hoy serán los funerales de Roxana. Pendientes.

• ¿Una rayita más al tigre?

Nos piden estar atentos a la detención de la exalcaldesa de Múzquiz, Coahuila, Tania Flores Guerra, por quien las autoridades de su estado incluso se movilizaron a la entidad donde estaba —la encontraron en San Pedro Garza García, Nuevo León— donde ejecutaron la orden de aprehensión en su contra por peculado y ejercicio abusivo de funciones. La investigación, nos explican, se centra en una posible irregularidad en el manejo de recursos públicos durante su gestión. Nos hacen ver que la caída de la morenista ocurre precisamente en un momento complicado para su partido, pues la nueva dirigencia del guinda ha hecho de todo para intentar limpiar al movimiento de perfiles cuestionables, pues ha tenido tantos, particularmente en el ámbito municipal, que le urge dar un mensaje de acción contra la corrupción, y más ahora que viene un proceso electoral decisivo, en el que se renovarán alcaldías, congresos locales, gubernaturas y la Cámara de Diputados, por lo que, se comenta, eso de “una rayita más al tigre”, aquí no aplica.

• Lecciones del quinto partido

Muy triste ha sido el resultado del quinto partido de la Selección Nacional, ayer, sobre todo cuando le faltó muy poco para alcanzar el sueño. Y aunque hay muchos aspectos para rescatar de esta experiencia —la destacada actuación de los jugadores mexicanos en primer lugar— nos advierten que habrá que hacer varias revisiones en términos de la conducta de la afición, que en la emoción desbordada dejó algunos amargos momentos por la falta de civilidad, incluso por la mala imagen que algunos eufóricos dieron, por ejemplo, con la mala recepción en las calles a las selecciones de Ecuador e Inglaterra. Ahí, nos recuerdan, vimos un país del que nadie puede sentirse orgulloso. Valdrá la pena aceptar la invitación a reflexionar, más que a un refuerzo a nivel deportivo, a una mayor conciencia de celebrar que recuerde la preocupación por el otro y la mejor voluntad para ser los mejores anfitriones. Por lo pronto, como dice Serrat: “el Sol nos dice que llegó el final, por una noche se olvidó que cada uno es cada cual… Vamos bajando la cuesta, que arriba en mi calle se acabó la fiesta”.

• Política en los palcos

Y nadie pudo ignorar la presencia del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, en el partido de ayer entre México e Inglaterra. Él mismo volvió a difundir sus fotos ahí y quedó claro cómo la élite política no tiene el menor reparo para exhibirse en espacios de prohibitivo acceso para la mayoría de los mexicanos. Ejemplos sobraron en este Mundial y de los dos espectros ideológicos de la política mexicana, porque, nos hacen ver, tampoco es que los de la 4T se hayan visto tan austeros, por ahí también vimos algunos ejemplos, como Jesús Sesma, dirigente del Verde en la CDMX, y a Cuauhtémoc Blanco, de quien no se deja de hablar. Frente a estos gestos, nos hacen ver que sigue destacando el ejemplo que marca la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien no sólo ha sido congruente con el principio de la austeridad, sino también con la cercanía con el pueblo de México. Ayer y en los otros juegos de la Selección, a la mandataria se le vio compartiendo en las periferias, con la afición, en espacios públicos dispuestos para socializar la fiesta del futbol. Ahí el dato.

El caso Tulum

Se nos advierte que la detención, este fin de semana, del tesorero del ayuntamiento de Tulum, Quintana Roo, Vicente Aldape, a quien además le confiscaron un arma de fuego, no debe tomarse como un suceso aislado, sino como una señal preocupante de lo que podría haber detrás de la administración de ese municipio, uno de los más importantes del país en términos turísticos, a cargo del morenista Diego Castañón. Esa gestión, nos dicen, ya enfrenta investigaciones formales en la fiscalía local y por parte de colectivos comerciales por señalamientos que incluyen quejas formales por burocracia, cobros indebidos, abuso de poder, extorsión y corrupción, de ahí que las miradas del ojo público sobre esa paradisiaca localidad del Caribe mexicano ya tengan un alcance nacional, recordemos que a finales de junio pasado, el diputado federal del PAN Federico Döring puso el dedo índice sobre Tulum, al que llamó “un ejemplo más de cómo la narcopolítica está acabando con México”, bueno, hasta pidió la intervención del secretario del gabinete de Seguridad. Uf.