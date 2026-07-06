El caso Tulum

Se nos advierte que la detención, este fin de semana, del tesorero del ayuntamiento de Tulum, Quintana Roo, Vicente Aldape, a quien además le confiscaron un arma de fuego, no debe tomarse como un suceso aislado, sino como una señal preocupante de lo que podría haber detrás de la administración de ese municipio, uno de los más importantes del país en términos turísticos, a cargo del morenista Diego Castañón. Esa gestión, nos dicen, ya enfrenta investigaciones formales en la fiscalía local y por parte de colectivos comerciales por señalamientos que incluyen quejas formales por burocracia, cobros indebidos, abuso de poder, extorsión y corrupción, de ahí que las miradas del ojo público sobre esa paradisiaca localidad del Caribe mexicano ya tengan un alcance nacional, recordemos que a finales de junio pasado, el diputado federal del PAN Federico Döring puso el dedo índice sobre Tulum, al que llamó “un ejemplo más de cómo la narcopolítica está acabando con México”, bueno, hasta pidió la intervención del secretario del gabinete de Seguridad. Uf.