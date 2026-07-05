México vs Inglaterra: El partido del Mundial 2026 se retrasa por lluvia; ¿a qué hora inicia?

El Estadio Azteca antes de un partido en la Copa del Mundo 2026

El partido entre México e Inglaterra, correspondiente a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, se retrasó una hora debido a las fuertes lluvias en el Estadio Azteca. Se aplicó el protocolo por tormenta eléctrica y la hora de arranque del duelo será a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Originalmente el compromiso iba a iniciar a las 18:00 horas en punto, pero las duras condiciones del clima provocaron al retraso del juego, tal como pasó ante Ecuador en los 16vos de final.

🚨 PARTIDO DEMORADO 🚨



El nuevo horario para el silbatazo inicial del México-Inglaterra será a las 7:00 PM.@FOXDeportes — Rodolfo Landeros 🇲🇽 (@RodolfoLanderos) July 5, 2026

México vs Inglaterra casi cambia de horario

En la previa del partido se informó que la FIFA planeaba cambiar de hora el juego entre la Selección Mexicana e Inglesa, pero las filtraciones provocaron que no se aplicara el movimiento de la hora y todo se mantuvo como estaba planeado.

Uno de los motivos del cambio era justamente evitar las lluvias en la Ciudad de México. Por la tarde se han registrado fuertes tormentas, en especial en la zona del Estadio Azteca.

En las primeras horas de este viernes 3 de julio del 2026, el comentarista de TUDN, Andrés Vaca, confirmó que el compromiso se movería de horario al medio día, pero después de varias horas sin una confirmación oficial por parte de la FIFA, tanto Gibrán Araige como el narrador antes mencionado afirmaron que todo se queda como estaba planeado.

“De última hora. Me informan que el México vs Inglaterra se va a jugar a las 12:00 del medio día del domingo”, fue el primer mensaje que Andrés Vaca colgó en sus redes, pero que borró. Más tarde se disculpó por adelantar este reporte, que al final no se cumplió.

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