Neymar anuncia su retiro de la Selección de Brasil tras la eliminación del Mundial 2026

El delantero puso punto final a su historia con la Canarinha después de cuatro Copas del Mundo disputadas.

Tras la eliminación de Brasil ante Noruega en el Mundial 2026, Neymar anunció el final de su etapa con la selección brasileña, poniendo fin a una de las carreras más importantes en la historia reciente de la Canarinha.

El atacante disputó cuatro Copas del Mundo (2014, 2018, 2022 y 2026) y se convirtió en el máximo goleador histórico de Brasil, superando a Pelé.

La despedida del delantero de 34 años llega después de otro duro golpe para Brasil en una Copa del Mundo, prolongando la sequía del pentacampeón, que no conquista el título desde Corea-Japón 2002.

Aunque no pudo cumplir el sueño de levantar el trofeo mundial como líder de su generación, Neymar deja un legado histórico con la playera brasileña, marcado por récords individuales, títulos continentales y una influencia que marcó una época en el futbol sudamericano.

A história da Seleção Brasileira é feita de grandes conquistas, mas também de momentos que fortalecem nosso caminho.



Hoje nos despedimos da Copa do Mundo, certos de que voltaremos ainda mais fortes.



Obrigado, torcida brasileira. pic.twitter.com/2sBMameewE — brasil (@CBF_Futebol) July 5, 2026

“Lo intenté. Lo intenté. Empezó aquí en el estadio Met Life y terminé aquí. Ahora se acabó”, dijo el atacante a medios brasileños después del partido.

Con el gol de penal que anotó ante Noruega en los octavos de final del Mundial 2026, “Ney” cierra una trayectoria marcada por su talento y por las lesiones que le impidieron conquistar una Copa del Mundo.

Neymar emotional as his World Cup dreams come to an end 💔🥺 pic.twitter.com/CkZUzwnCPX — ESPN (@espn) July 5, 2026

Números de Neymar con Brasil

16 años de historia como seleccionado

130 juegos

80 goles

59 asistencias

Mayor goleador con la selección brasileña

Mayor asistente con la selección brasileña

Un legado que trasciende los Mundiales

Neymar pone fin a su historia con la selección brasileña dejando una huella que va mucho más allá de las Copas del Mundo. Entre sus mayores logros destaca la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016, la primera en la historia del futbol brasileño, un título que durante décadas se le había negado a la Verdeamarela.

Además, el atacante se despide como uno de los futbolistas más importantes que ha dado Brasil. Es el único jugador brasileño, junto con Pelé, que logró marcar gol en cuatro Copas del Mundo distintas, una marca que refleja su constancia y el impacto que tuvo durante más de una década como la máxima figura de su selección.

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