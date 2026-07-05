Noruega elimina a Brasil y espera al ganador del México vs Inglaterra para los cuartos de final del Mundial 2026

Erling Haaland celebra un gol en el triunfo de Noruega sobre Brasil en el Mundial 2026.

Noruega clasificó a los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026 gracias a un doblete de Erling Haaland ante Brasil,al que derrotó 2-1 en los minutos finales del partido en Nueva York. Los vikingos rojos esperan al vencedor entre México e Inglaterra.

La Verdeamarela tuvo la oportunidad de irse al frente muy rápido, luego de que al minuto 12 el árbitro señaló un penalti a su favor por una falta de Kristoffer Ajer sobre Matheus Cunha.

Así anotó Haaland el primero de su cuenta



El androide noruego remató de cabeza en el área para romper el cero en el marcador. pic.twitter.com/sOlpWYQIJw — TUDN MEX (@TUDNMEX) July 5, 2026

¡ESTÁS LOCO, HALAAND! ¡QUÉ GOLAZO HICISTE!

¡LOS ACABASTE! 🤯🇳🇴



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Bruno Guimaraes cobró a la izquierda a media altura, pero el cancerbero Orlan Nyland adivinó la dirección del disparo e impidió la caída de su marco.

Noruega hace ajustes desde el arranque de la segunda mitad

Los vikingos rojos tuvieron más posesión del balón en la primera mitad, pero los sudamericanos registraron más disparos.

Orlan Nyland volvió a interponerse entre Bruno Guimaraes y la gloria al minuto 31 en la siguiente gran oportunidad de Brasil después del penalti errado.

Erling Haaland estuvo cerca de hacerse presente al 37′ con un toque sutil ante un centro de Antonio Nusa desde la banda izquierda, pero Alisson estaba muy atento para ahuyentar el peligro.

Brasil lo seguía intentando antes del descanso y al minuto 40 tuvo otra ocasión con un tiro de Casemiro de zurda que fue desviado por un rival.

Haaland logra doblete sobre el final y le da el pase a Noruega

El timonel de Noruega, Stale Solbakken, hizo dos ajustes al inicio del complemento al sacar a Alexander Sorloth y a Antonio Nusa, reemplazándolos por Oscar Bobb y Andreas Schjelderup.

Erling Haaland abrió el marcador al minuto 79 con un remate de cabeza a centro de Andreas Schjelderup para poner al frente a los nórdicos.

El delantero del Manchester City logró su segunda diana del encuentro, y su sexta en Norteamérica 2026, con un remate cruzado de zurda al minuto 90.

Neymar, quien asistió a su cuarta Copa del Mundo con Brasil, hizo el de la honra con un gol de penalti al minuto 100, tras una falta de Leo Skiri Ostigard sobre Casemiro.

EVG