Cristiano Ronaldo pierde la paciencia y encara a periodista; su inesperada reacción desata polémica (VIDEO)

Marcelo Bechler fue el periodista señalado por Cristiano Ronaldo durante la rueda de prensa.

La conferencia de prensa previa al partido entre Portugal y España por los octavos de final del Mundial 2026 dejó uno de los momentos más comentados fuera de la cancha. Cristiano Ronaldo protagonizó un inesperado intercambio con el periodista brasileño Marcelo Bechler, a quien incluso retó públicamente a hacerle una pregunta.

Todo ocurrió cuando el delantero portugués pidió que el micrófono fuera entregado al comunicador y, entre risas, lanzó una frase que sorprendió a todos los presentes: “Sé que no me quieres. Quiero ver si me haces una buena pregunta”.

Cristiano Ronaldo lanzó un dardo al periodista

Cuando finalmente Marcelo Bechler tomó la palabra, preguntó cuál era la parte más difícil de disputar una Copa del Mundo a los 41 años.

Antes de responder, Cristiano volvió a lanzar otro comentario con tono irónico.

“¿Qué es lo más difícil? Hablar con ustedes... con algunos de ustedes. Los que no me quieren, principalmente. Tú eres uno de ellos, que yo lo sé”.

El periodista respondió con tranquilidad e incluso aseguró que admiraba al futbolista antes de formular su pregunta.

Ronaldo desafiou o jornalista brasileiro Marcelo Bechler a fazer-lhe uma pergunta. pic.twitter.com/lyhRV7IKvV — B24 (@B24PT) July 5, 2026

¿Qué dijo Cristiano sobre jugar un Mundial a los 41 años?

Después del momento de tensión, el capitán portugués habló sobre el desafío que representa mantenerse al máximo nivel a su edad.

Cristiano explicó que el secreto ha sido adaptarse con el paso de los años, aceptar que ya no es el mismo jugador de sus primeros años y mantener la disciplina que lo ha acompañado durante toda su carrera.

“Sigo marcando goles”, afirmó el delantero, quien aseguró que lo más importante sigue siendo ayudar a Portugal a ganar, independientemente de quién anote.

Portugal busca avanzar en el Mundial 2026

Cristiano Ronaldo también dejó claro que toda su atención está puesta en el partido frente a España, uno de los duelos más esperados de los octavos de final.

“Espero marcar mañana. Si no marco, que lo haga otro compañero y que podamos pasar. Eso es lo que realmente importa”, concluyó el máximo goleador en la historia de la selección portuguesa.

El encuentro entre Portugal y España definirá a uno de los clasificados a los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en un duelo que también podría representar una de las últimas grandes actuaciones de Cristiano Ronaldo con su selección nacional.

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