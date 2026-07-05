Mundial 2026: El VIDEO que publicó la Selección Mexicana y que te hará llorar al recordar que somos unos campeones

La Selección Nacional de México y la de Inglaterra se verán las caras en el Estadio Azteca. En duelo correspondiente a los octavos de final, el Tricolor tiene de frente lo que podría ser una de las hazañas mas grandes en su historia.

La afición esta desborda y confía en que México puede vencer a Inglaterra y acceder a los cuartos de final, pero también en las redes sociales de la Selección Mexicana se publicó un video que te hará llorar al recordar que los mexicanos son unos guerreros.

“México es la tierra de los que nunca se rinden ni dejan de creer o alentar, los que trabajan duro por cada meta, los que apoyan sin dudar. Los que sueñan sin fronteras, los que siempre están dispuestos a luchar y los que saben que con unidad, esfuerzo, fe y trabajo no hay imposibles de lograr”, se puede leer en el post que subieron.

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México es la tierra de los que nunca se rinden ni dejan de creer o alentar, los que trabajan duro por cada meta, los que apoyan sin dudar.



Los que sueñan sin fronteras, los que siempre están dispuestos a luchar y los que saben que con unidad, esfuerzo, fe y trabajo no hay… pic.twitter.com/pnJvjzgMIb — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 5, 2026

En el video se pueden observar personajes deportivos que han dado la cara por México y han salido con los brazos en alto. Julio César Chávez, María del Rosario Espino, Soraya Espinoza, Isaac del Toro, Checo Pérez y muchos más.

“Hoy es dejarlo todo dentro y fuera de la cancha como si no hubiera mañana y con la certeza de que dejamos el corazón y el alma en cada jugada y cada grito para apoyar. Hoy el país entero se mueve, hoy el mundo vuelve a vibrar con el #SomosMéxico y más. 💚🤍❤️“, se puede leer en el post que subieron.

¿En qué canal pasan EN VIVO el México vs Inglaterra?

El partido entre México e Inglaterra , por los octavos de final del Mundial 2026 , se jugará este domingo 5 de julio, en el Estadio Azteca. El balón comenzará a rodar en punto de las 18:00 horas del Centro de México, y podrá seguirse en vivo por Las Estrellas, Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX.

Fecha : Domingo 5 de julio

Hora : 18:00

Estadio : Azteca

Transmisión: Las Estrellas, Azteca 7, Canal 5, TUDN y ViX

Previo al partido de los octavos de final del Mundial 2026 entre México e Inglaterra , Javier Aguirre habló en conferencia de prensa. El timonel nacional con una gran sonrisa y muy amable contestó todos los cuestionamientos que la prensa le hizo y hasta una que otra carcajada sacó.

Fiel a su estilo, el Vasco sabe que no será un partido sencillo, pero también ilusiona a gran parte de la afición señalando que lo mejor que ha vivido en el Estadio Azteca “viene mañana”.