Clima para México vs Inglaterra: ¿lloverá durante el partido del Mundial 2026 en CDMX?

Vista del Estadio Ciudad de México, el pasado 1 de junio de 2026.

De cara al partido entre las selecciones de México e Inglaterra, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó el pronóstico del tiempo para este domingo 5 de julio en la Ciudad de México.

De acuerdo con las previsiones de la dependencia capitalina, las condiciones climáticas podrían complicar el panorama desde antes del encuentro con el que la Selección Mexicana busca asegurar su pase a cuartos de final , previsto para las 18:00 horas en el Estadio Ciudad de México.

Entre las 16:00 y 18:00 horas, se esperan chubascos, posible caída de granizo y actividad eléctrica, lo que podría retrasar el inició del encuentro por el protocolo de seguridad para jugadores y aficionados de la FIFA.

TE RECOMENDAMOS: Mantiene horario de apertura Metrobús extiende horario este 5 de julio por el partido México vs Inglaterra en CDMX

El pasado 30 de junio, una tormenta eléctrica retrasó una hora el juego entre México y Ecuador en los dieciseisavos de final, por lo que inició a las 20:00 horas.

El pasado 3 de julio, el comentarista de TUDN, Andrés Vaca, reportó que el compromiso pasaría de las 18:00 a las 12:00 horas; luego, el periodista David Faitelson aseguró que las condiciones climáticas adversas eran una de las razones detrás del supuesto ajuste de horario. Sin embargo, el duelo de octavos de final finalmente se mantuvo en el horario original.

Pronóstico durante y después del México vs Inglaterra

Según el pronóstico, la actividad eléctrica acechará el partido, durante el que se espera una fuerte lluvia con posible caída de granizo y rachas de viento de entre 45 a los 50 kilómetros por hora.

Hacia el final del partido, previsto alrededor de las 20:00 horas, se espera una lluvia ligera, con escasa actividad eléctrica y temperatura de entre 18 y 16 grados Celsius.

Consulta el informe sobre las condiciones meteorológicas para mañana, durante el partido de México contra Inglaterra, en el Estadio Ciudad de México.



Se prevén chubascos antes del encuentro y lluvias fuertes durante el partido.



Mantente informado y toma precauciones.… pic.twitter.com/8WY7nWZiFL — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) July 4, 2026

Meteorológico ratifica eléctrico pronóstico

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que durante la mañana de este 5 de julio predomine un cielo parcialmente nublado a medio nublado, con ambiente fresco a templado en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Para la tarde, pronostica un ambiente cálido y cielo medio nublado a nublado, además de chubascos y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México entre las 18:00 y las 20:00 horas.

Asimismo, en el Estado de México se esperan lluvias puntuales muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

¿Llovera mañana en el 🇲🇽 vs 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿⚽️? Revisa el #Pronóstico en el gráfico y toma tus precauciones para que disfrutes este encuentro pic.twitter.com/aqbrwkRhkG — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 5, 2026

¿A qué hora juega México vs Inglaterra y dónde ver el partido EN VIVO?

México llega a octavos de final sin conceder goles en casa e Inglaterra viene de eliminar de forma dramática a la República Democrática del Congo.

Después de 60 años, la Selección Mexicana se enfrentará con los Tres Leones en una Copa del Mundo, un compromiso programado para este domingo 5 de julio, en el Estadio Azteca.

El balón comenzará a rodar en punto de las 18:00 horas del centro de México, y podrá seguirse en vivo por Las Estrellas, Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX.

Fecha : Domingo 5 de julio

Hora : 18:00

Estadio : Azteca

Transmisión: Las Estrellas, Azteca 7, Canal 5, TUDN y ViX

Con información de Alejandro Ayala y Enrique Villanueva.

También puedes leer

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr