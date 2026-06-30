México vs Ecuador: El partido del Mundial 2026 se retrasa por las fuertes lluvias; ¿a qué hora inicia?

El partido entre México y Ecuador en la Copa del Mundo 2026 se retrasa por lluvia

Se retrasó el inicio del partido entre México y Ecuador en la Copa del Mundo 2026 debido a las fuertes lluvias. Se aplicó el protocolo por tormenta eléctrica y la hora de arranque del duelo será a las 20:00 horas, tiempo del centro de México.

Inicialmente se tenía presupuestado que el cotejo en el Coloso de Santa Úrsula iniciara a las 19:00 horas en punto, pero las duras condiciones del clima provocaron al retraso del juego. Se esperaba que el juego solo tuviera un retraso de quince minutos, pero a tres del inicio se determinó esperar un poco más.

No es el primer partido de la Copa del Mundo 2026 que se tiene que retrasar por lluvias. El duelo entre Francia e Irak, en la fase de grupos, también se pospuso. Ese cotejo fue en Nueva York, en donde los protocolos por tormenta eléctrica son mucho más estrictos.

En punto de las 19:05 horas los porteros de Ecuador salieron a calentar en la cancha del Estadio Azteca. Fueron los primeros en pisar el campo, seguido por el equipo de arqueros de México; Raúl Rangel, Guillermo Ochoa y Carlos Acevedo.

A las 19:09 horas los jugadores de campo de la Selección Mexicana empezaron con los movimientos precompetitivos. Uno a unos todos los elementos, en especial los titulares, fueron pisando el césped.Los jugadores que arrancarán en el 11 inicial se juntaron en un circulo y dieron una de sus últimas arengas.

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