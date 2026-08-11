Leagues Cup 2026: ¿Dónde ver GRATIS y EN VIVO los juegos de este miércoles 12 de agosto?

La Leagues Cup 2026 sigue su andar este miércoles 12 de agosto con una de las jornadas de la última fase de grupos, en donde los equipos de la MLS y de la Liga MX buscarán amarrar su boleto a siguiente ronda o terminar su participación de manera decorosa.

Con una jornada para finalizar la ronda inicial, solamente quedan ocho equipos del futbol mexicano que pueden pelear por un lugar en las rondas de eliminación directa, pero en general los resultados para la Liga MX con adversos y con dominio de la MLS.

Sin embargo, las mejores versiones del futbol mexicano en esta edición se dieron cuando los clubes mexicanos tuvieron la oportunidad de jugar en México, aunque solamente fueron cuatro partidos de la ronda inicial.

One more match to go, and everything is still up for grabs at the top! ⚽️🏆#LeaguesCup2026 Matchday 2 is officially in the books and here's how the MLS and Liga MX standings look 🔥😮‍💨



¿Qué equipos avanzan a cuartos de final? 🤔 pic.twitter.com/Ii2C4OUGVC — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 10, 2026

¿Dónde ver la jornada de la Leagues Cup de este 12 de agosto?

Orlando City vs Atlético de San Luis | 17:30 horas | Apple TV

Inter Miami vs León | 17:30 horas | Apple TV

Monterrey vs Nashville SC | 18:00 horas | Apple TV

Toluca vs FC Dallas | 20:00 horas | Apple TV

San Diego FC vs Puebla | 20:15 horas | Apple TV

LAFC vs Querétaro | 20:30 horas | Apple TV

Seattle Sounders vs Chivas | 20:30 horas | Apple TV

¿Qué equipos avanzan a la siguiente ronda de la Leagues Cup?

Los 18 clubes de la Liga MX y 18 equipos clasificados de la MLS disputan la primera fase bajo tablas de clasificación independientes, aunque se enfrenten únicamente entre instituciones del país contrario.

Los primeros cuatro equipos de cada tabla serán los que logren avanzar a la siguiente ronda, un formato que castiga mucho el error y arrancar mal, por eso que perder dos partidos o empatar dificulta mucho la clasificación.

Entrando a la tercera jornada de grupos los equipos que aspiran a la segunda ronda de la Leagues Cup tienen por lo menos tres puntos, que es lo mínimo necesario para luchar por el boleto. Con cuatro o seis unidades las cosas son más sencillas.

Los últimos partidos de la fase de grupos de la Leagues Cup 2026 se realizan este jueves 13 de agosto, esperando que se definan los cuatro cupos para empezar con la fase de eliminación directa y terinar con el torneo, para que el Apertura 2026 de la Liga MX pueda retomar su marcha.

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